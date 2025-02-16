Естонія буде допомагати Україні ще три роки, навіть якщо настане мир

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що його країна продовжить підтримувати Україну. І йдеться не тільки про гуманітарні моменти.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також "Стане шансом на угоду": Орбан запропонував говорити з Росією не тільки про Україну

Естонія допомагатиме Україні і до, і після припинення вогню

Таллінн буде допомагати Києву військовими та цивільними засобами. Це буде і в тому випадку, якщо настане мир.

"Наша допомога Україні буде тривати стільки, скільки потрібно. Ми вже домовилися про наступні три роки. Отже, цей рік плюс ще два", – сказав Певкур.

Поки що про відправлення естонських військових в Україну не йдеться. Треба зрозуміти, якою саме буде мирна угода та дочекатися перемовин.

Бо якщо після мирних переговорів росіяни все ще залишатимуть угруповання у 600 тисяч військових, це означатиме, що українці самі будуть змушені тримати на лінії припинення вогню усі свої сили. Це означатиме, що насправді це ніяка не мирна угода, адже на лінії зіткнення все ще буде мільйон людей військових,

– звернув увагу він.

В Естонії вважають, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Але готові й обговорити, якими будуть гарантії безпеки для України.

Певкур додав, що американський підхід не можна змінити, тож треба пояснювати позицію ЄС якомога ширше та спробувати змінити те, що можливо.

Цікаво, що Радослав Сікорський бачив деякі деталі щодо тактики США по Україні. Кіт Келлог презентував їх європейським колегам.