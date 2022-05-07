Естонія допоможе Україні у відновленні Житомирської області

Україна потребує великих ресурсів для того, щоб подолати наслідки агресії Росії. Загарбники завдали нашим містам та територіям значних руйнувань.

Деякі країни зголошуються допомогти Україні у відбудові після нападу російських окупантів. До них вирішила долучитися й Естонія.

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Допомога Естонії

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс повідомила про те, що її країна буде допомагати Україні долати наслідки збройної агресії Росії. Зокрема, Естонія хоче зосередити свої зусилля на конкретній області.

Ми хотіли б зосередити нашу увагу на Житомирській області. Ми хотіли б допомогти цій області з проведенням відновлення,

– заявила Лійметс.

Також глава МЗС Естонії повідомила, що вже було проведено дослідження для того, щоб можна було ефективно спланувати надання допомоги та чітко розуміти усі потреби, які потрібно покрити. Вона зазначила, що Естонія невелика країна і не зможе самотужки провести повне відновлення, тож збирається залучити до цього своїх партнерів.

"Зокрема, йдеться фінансових партнерів та інші країни, щоб спільно приєднатися до відновлення будинків, дитячих садків та забезпечити реалізацію великих інфраструктурних проєктів", – сказала Лійметс.

Також вона додала, що Естонія прийняла 35 тисяч українських біженців та намагається сприяти постійному наданню гуманітарної допомоги для України. Окрім того, Лійметс підкреслила – Естонія підтримує вступ України до ЄС та буде допомагати нашій державі усіма можливими способами.

Міжнародна підтримка України: останні новини

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