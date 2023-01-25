Ляпас Балтійському флоту в Фінській затоці: як Естонія завдає Путіну пекельних принижень

Литва, Латвія та Естонія ще з початку війни Росії проти України у 2014 році сміливо демонструють всьому світу, що навіть невеликі за територією країни здатні принижувати величезну державу з її імперськими амбіціями. При цьому, роблять вони це настільки філігранно, що у росіян щоки горять від ляпасів.

Якщо після анексії Криму та розв'язання війни на Донбасі уряди країн Балтії з багатьох юридичних причин не могли надавати Україні важке озброєння, у 2022 році ситуація геть змінилася. Коли країни-виробники гаубиць, САУ та гармат розблокували постачання своїх "товарів" для Києва, Литва, Латвія та Естонія відразу ж почали перекидати нашим збройним силам той максимум, який лише могли.

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Звісно, з одного боку балтійські країни робили так, бо чітко усвідомлювали, що у випадку поразки України, вони стануть наступними жертвами Кремля. Втім, дорікнути естонцям, латвійцям та латишам у тому, що їх допомога не є щирою та націлена виключно на вирішення власних проблем, аж ніяк не можна. Бо кожна передана одиниця техніки є для них серйозним послабленням власного оборонного потенціалу.

Латвія та Естонія віддали більше, ніж будь-хто

Якщо порівнювати надання військової допомоги Україні у ВВП держав-донорів, саме Естонія та Латвія є безсумнівними лідерами цього рейтингу. Допомога Естонії станом на 24 січня 2023 року сягнула позначки в понад 1% валового внутрішнього продукту. Допомога Латвії також перевалила за цей показник, а от Литва просто має більший ВВП, тому постачання зброї від неї не є меншим за обсягом, але не настільки обтяжує економіку країни.



Порівняння військової допомоги Україні у відсотках від ВВП / інфографіка Forbes

Окрім безпосередньо постачання зброї та снарядів, країни Балтії стали для України адвокатом як на просторах ЄС, так і в світі загалом. Саме ці держави стали своєрідним локомотивом та прикладом для інших у багатьох площинах боротьби з Росією.Вони серед перших визнали Росію країною-терористкою , а також в офіційних документах зазначили, що дії росіян є геноцидом проти українців. Уряди країн Балтії дуже швидко після початку повномасштабної війни припинили приймати громадян Росії та заморозили активи країни-агресорки.

Крім того, дипломати цих країн постійно лобіювали введення проти Кремля додаткових санкцій та надання нашим Силам оборони потужної зброї та в максимальних кількостях.

Так, коли уряд Німеччини в черговий раз спробував "пробігти поміж краплинками води у зливу" із дозволом на передачу Україні танків Leopard, естонці вирішили вкотре продемонструвати світу, як треба допомагати. Посол Каймо Кууск оголосив про те, що його країна передасть нашим оборонцям взагалі всі гаубиці калібру 155 міліметрів. Мовляв, щоб в інших країн не знайшлося виправдань, чому вони не здатні передати Києву зброю. Такий вчинок, слід зазначити, насправді поставив багато країн у досить незручне становище, а також змусив росіян битися в істериці.

Якою була реакція Кремля

У Росії від подібних новин сталася неймовірна пожежа. Бо Путін та його адепти взагалі не вважають жодну з країн Балтії суверенною, а тут виявляється, що чергова "помилка історії" активно провокує всі цивілізовані країни закопувати російських окупантів у землю.

Але найгірше для Москви у цій ситуації те, що вона не здатна навіть на якусь більш-менш серйозну провокацію задля покарання "ворожої країни". Бо вся її армія тоне в Україні та зазнає фіаско, а нападати навіть на такі маленькі країни НАТО Путін наразі просто не здатен.

От і довелося росіянам вигадувати "жорстоке покарання" у вигляді відкликання свого посла з Таллінна та висилати з країни естонського. Звісно, що майже всі притомні естонці з Росії вже давно виїхали, то ж страждати від пониження рівня дипломатичних відносин там навряд чи будуть. А от про росіян такого не скажеш, бо чимало псевдолібералів повтікали саме до країн Балтії. Тож тепер їхні зв'язки зі шпигунами-дипломатами будуть дещо ускладнені. В той же день латвійці також оголосили російському послу про необхідність повернутися додому до 24 лютого, що лише додало страждань бункерному фюреру. Втім, на цьому показове приниження кремлівських імперців не закінчилося.

Привіт Кьонігсбергу та Балтійському флоту

Вирішивши остаточно показати росіянам, де їхнє місце, в Таллінні заговорили про введення у Фінській затоці так званої прилеглої зони, що буквально призвело до істерики в Кремлі. Росіяни, які крізь призму своїх імперських думок не здатні усвідомити нічого про рівність між народами, зараз безсильні. Удар був настільки принизливим та потужним, що навіть сумна мантра пропагандистів про ядерний попіл не змогла його пом'якшити.

Бо Естонія може зіграти з росіянами в їхню улюблену гібридну гру. При цьому, росіяни будуть хлопчиками для биття, але нічого, окрім як поскаржитися на "русофобію", зробити не зможуть.

Фактично введення Таллінном прилеглої зони означатиме. Естонія може зробити з Росією те ж саме, що Кремль раніше робив в Азовському морі. Тільки з тією різницею, що росіяни відрізали Україну від можливості проходити через Керченську протоку в порушення всіх міжнародних законів. Естонці ж знущатимуться над бункерним фюрером цілком законно та показово.

Оскільки у найвужчій точці Фінської затоки відстань між островами Найссаар та Мякілуото складає трохи більше 19 морських миль, а ширина прилеглої зони сягає 24, естонська берегова охорона може здійснювати огляд усіх кораблів, що йдуть міжнародними водами затоки. І за будь яке, навіть формальне, порушення забороняти судам проходити далі в Балтійське море. Або ж заходити до портів у Крондштадті, Усть-Лузі чи Санкт-Петербурзі. А якщо ж росіяни відмовляться від перевірок, їм узагалі можуть закрити затоку.



Прилегла морська зона Естонії може повністю перекрити для росіян Фінську затоку / скриншот із Google maps

Окреме вітання можна передати тій частині Балтійського флоту, яка у випадку схвалення Естонією такого рішення зможе проводити паради хіба що від Пітєра до Виборга. Ну, і, звісно ж, особливо весело може бути мешканцям Кьонінсберга, які існують в руїні та майже не мають сполучення із материковою Росією.

Через відсутність залізничного сполучення як такого, та дорожнечу повітряного, Кремль забезпечує Кьонігсберг саме морським шляхом. У випадку ж введення прилеглої зони робити це доведеться в обхід – через Баренцеве, Норвезьке та Північне моря. А це неймовірно підвищить собівартість доставки будь-яких товарів.

Крім того, це надпотужно вдарить по експорту російської нафти. Бо вивозити танкерами свої енергоносії через порт Приморськ буде просто неможливо, а росіяни взагалі нічого не зможуть із цим зробити.