Чи відправлятиме Естонія військових в Україну: міністр оборони зробив заяву

Ініціатива Еммануеля Макрона щодо можливого відправлення військ НАТО в Україну розсварила багатьох. У різних країнах одні посадовці роблять гучні заяви, а потім інші публічно спростовують їх. Так сталося в Естонії.

Радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл 13 травня заявив, що питання відрядження військ в Україну серйозно обговорюють. Відправити солдатів в Україну було би добре у складі повноцінної місії НАТО. Тепер же його заяву пояснив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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То чи слід чекати на естонських солдатів в Україні

Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю розглянути, чи можуть Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея обговорювалася в різних дискусіях, але вона нікуди не поділася, тому що в даний час серед союзників немає чіткого розуміння того, що би це дало,

– сказав Певкур.

А ще він заявив, що слова Мадіса Ролла, можливо, занадто сміливо інтерпретували. Рішення відправити війська будуть ухвалювати колегіально. Принаймні, сама Естонія "не збирається нічого робити самостійно".

Утім, в уряді це ще не обговорювали. Там бачать пріоритетом постачання боєприпасів в Україну та проведення навчань в інших країнах.

"Першочерговим завданням є передача боєприпасів та іншого спорядження в Україну. Також ми можемо проводити навчання в Польщі, яка знаходиться дуже близько до України", – повідомив Певкур.

Що говорить сам Ролл

Він також пояснив, що його слова викривили. Мовляв, не говорив жодному журналісту про те, що уряд Естонії наразі приймає рішення відправити солдатів в Україну. Але, як він висловився, аналізують різні сценарії.

"Моє повідомлення полягає в тому, що Естонія не відкидає жодного варіанту допомоги Україні, всі варіанти допомоги Україні все ще обговорюються. Ані ми, ані наші союзники не повинні мати жодних обмежень щодо надання допомоги Україні, тому що накладання таких обмежень, що ми допомагаємо Україні до цього часу і ні на крок далі, лише допоможе Росії продовжувати свою агресію. Тому само собою зрозуміло, що ми і наші союзники аналізуємо різні сценарії", – сказав Ролл.

Які нагальні потреби в допомозі Україні бачить Мадіс Ролл:

продовження та розширення міжнародної підтримки для допомоги нашій державі;

надання зброї, боєприпасів та проведення тренувань;

продовження політичної та економічної ізоляції Росії.

Але "це не закритий список" потреб, тож він незабаром може розширитися і включити інші варіанти.

Я вважаю, що відправка підрозділів в Україну на концептуальному рівні для виконання завдань підтримки є практично і військово обґрунтованою, оскільки це вивільнить українських солдатів для виконання завдань на фронті. Було б добре, якби обговорення і рішення були узгоджені з союзниками,

– додав Ролл.