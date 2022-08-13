Естонія обмежить в'їзд росіян з 18 серпня

Естонський уряд ввів низку обмежень для громадян росії. Загалом багатьом категоріям росіян тепер не в'їхати до країни.

Уряд Естонії затвердив санкцію, яка обмежує видачу естонських віз громадянам росії та забороняє в'їзд до Естонії тим росіянам, які мають видану Естонією візу й чиєю метою відвідування Естонії є туризм, підприємництво, спорт чи культура.

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Нові правила в'їзду для росіян в Естонії

Якщо громадянин Росії, якому Естонія видала шенгенську візу та його метою відвідування Естонії є туризм, підприємництво, спорт чи культура, прибуде до прикордонного пункту Нарви, Лухамаа чи Койдула наступного четверга, він уже не зможе в'їхати до Естонії.

Але до країни все ж можуть в'їхати ті громадяни росії, яким візу видала інша країна-учасниця Шенгенської угоди або які вже перебувають у Шенгенській зоні.

Законність в'їзду в країну або її відсутність перевіряє та забезпечує департамент поліції та прикордонної охорони.

Хто з росіян може клопотати про отримання візи в Естонії

Заява на отримання естонської візи також обмежена і клопотати про візу можуть лише ті росіяни, які приїжджають до Естонії, щоб відвідати близького родича, який є громадянином Естонії або має довгостроковий дозвіл на проживання.

Також візу можуть отримати:

російські дипломати, які працюють в Естонії і члени їхніх сімей,

працівники міжнародної торгівлі та пасажирських перевезень,

особи, які можуть пересуватися на підставі права Європейського союзу,

ті, кому Естонія вважає видачу візи виправданою з гуманних міркувань.

Крім того, змінено санкцію від 30 липня 2022 року, накладену на російських студентів. Студенти з росії, які не встигли закінчити навчання в Естонії у встановлені терміни, можуть як виняток подати заяву на продовження посвідки на проживання на один рік, щоб закінчити навчання.

Кулеба заявив, що росіяни можуть надсилати свої скарги до кремля

Міністр закордонних справ України зауважив, що росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги до кремля та ще понад 70% своїх земляків, які підтримують війну.

Ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога,

– сказав Кулеба.

Нагадаємо, що раніше прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до Європейського Союзу.

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