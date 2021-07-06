Москва обрала шлях конфронтації: Естонія обурена затриманням консула в Росії
Джерело:ERR
У Санкт-Петербурзі Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Естонії Марта Лятте під час начебто "спроби отримати закриту інформацію від росіянина". Естонське закордонне відомство наголосило, що Москва обрала шлях конфронтації у спілкуванні.
Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило затримання Марта Лятте. У відомстві наголосили, що такі дії Росії – порушення міжнародного права.
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Реакція Естонії на затримання консула в Росії
За словами керівника департаменту зв'язків з громадськістю естонського МЗС Аарі Лемміка, консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті, коли його затримали та звинуватили у привласненні матеріалів.
Цей інцидент ілюструє той факт, що Росія обрала шлях конфронтації у спілкуванні, замість того щоб бути конструктивною і змінити цю негативну тенденцію у відносинах з ЄС,
– заявив Леммік.
За його словами, це ще один приклад, що Росія не зацікавлена в конструктивних відносинах зі своїми сусідами.
МЗС Естонії засуджує затримання Лятте і називає це провокацією. "Вчинок Росії є незаконним, провокаційним і завдає шкоди державам-членам ЄС і Європейському Союзу загалом", – підсумував представник міністерства.
На завершення він висловив очікування, що Росія все ж дотримуватиметься принципів міжнародного права.
У Росії затримали естонського консула: що відомо
- У Санкт-Петербурзі 6 липня працівники російської ФСБ затримали консула Естонії Марта Лятте.
- У спецслужбі заявили, що до нього застосують "заходи згідно з міжнародним правом".
- Дипломат, мовляв, отримував від росіянина матеріали "закритого характеру". А спіймали його нібито "на гарячому".