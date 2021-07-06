Москва обрала шлях конфронтації: Естонія обурена затриманням консула в Росії

У Санкт-Петербурзі Федеральна служба безпеки Росії затримала консула Естонії Марта Лятте під час начебто "спроби отримати закриту інформацію від росіянина". Естонське закордонне відомство наголосило, що Москва обрала шлях конфронтації у спілкуванні.

Міністерство закордонних справ Естонії підтвердило затримання Марта Лятте. У відомстві наголосили, що такі дії Росії – порушення міжнародного права.

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Реакція Естонії на затримання консула в Росії

За словами керівника департаменту зв'язків з громадськістю естонського МЗС Аарі Лемміка, консул був на робочій нараді в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті, коли його затримали та звинуватили у привласненні матеріалів.

Цей інцидент ілюструє той факт, що Росія обрала шлях конфронтації у спілкуванні, замість того щоб бути конструктивною і змінити цю негативну тенденцію у відносинах з ЄС,

– заявив Леммік.

За його словами, це ще один приклад, що Росія не зацікавлена в конструктивних відносинах зі своїми сусідами.

МЗС Естонії засуджує затримання Лятте і називає це провокацією. "Вчинок Росії є незаконним, провокаційним і завдає шкоди державам-членам ЄС і Європейському Союзу загалом", – підсумував представник міністерства.

На завершення він висловив очікування, що Росія все ж дотримуватиметься принципів міжнародного права.

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