Для боротьби з нелегалами: Естонія подарує Литві 100 кілометрів колючого дроту

Естонія вирішила допомогти Литві у боротьбі з нелегальною міграцією з Білорусі. Вони нададуть 100 кілометрів колючого дроту і 3 безпілотники, сподіваючись, що це допоможе розв'язати проблему.

Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Він запевнив, що в Литві – криза, і вони не залишать свого союзника без допомоги.

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"Литва – наш близький союзник, наше завдання – негайно підтримати її в цій кризі", – заявив Лаанет.

Колючий дріт безплатно нададуть для того, щоб Литва змогла прискорити зміцнення свого кордону. Безпілотні літальні апарати відправлять після 1 серпня. Така техніка допоможе контролювати кордон.

Відомо, що про допомогу попросила сама ж влада Литви. Річ у тім, що вони не можуть швидко загородити литовсько-білоруський кордон через відсутність колючого дроту.

Литва звернулася й до інших країн

Найближча країна до Литви – Польща. Однак там не можуть допомогти, адже й самі потребують колючий дріт для власного кордону. Також Литва веде перемовини з Данією і Словенією.

Мігранти з Білорусі: коротко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не захищатиме Європу від нелегальних мігрантів. Про це він сказав ще у червні 2020 року.

Водночас прикордонники Литви того ж місяця впіймали понад 400 людей. Як відомо, зазвичай мігранти-нелегали – з Сирії, Ірану та Іраку.

Згодом Литва навіть була змушену оголосити надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Це сталося 3 липня 2021 року.

На кордоні мають загородити ділянку завдовжки 550 кілометрів.