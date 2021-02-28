Естонія посилила карантин через COVID-19

Уряд Естонії затвердив для населення нові карантинні обмеження. Все для того, аби зменшити швидке поширення коронавірусу в країні.

Нові вимоги діятимуть в Естонії впродовж 1 – 28 березня.

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Які обмеження будуть в Естонії

Навчання у школах відбуватиметься у звичайному режимі лише для учнів 1 – 4 класів, для всіх інших – дистанційна форма.

Зачиненими будуть також вищі навчальні заклади.

В одній групі може бути до 10 людей. Зауважимо, раніше – 50 людей.

Заборонені спортивні змагання та заходи.

З 3-го березня будуть заборонені заклади розважальної сфери. Мовиться про казино, нічні клуби, більярдні, дитячі ігрові кімнати, музеї і виставкові зали.

Робота водних центрів, басейнів та спа заборонена.

Нещодавнє посилення карантину в інших країнах

За даними Worldometers , коронавірусом в Естонії заразилися 64 399 людей. З них 49 709 хворих вже одужали, а 584 – померли.

►27 лютого в Чехії вирішили продовжити режим надзвичайного стану через пандемію ще на 30 днів. Серед обмежень є заборона пересуватися між регіонами. Крім того, вигулювати собак можна лише вночі й поблизу дому. Так, надзвичайний стан діятиме до 28 лютого.

►У Словаччині також продовжили режим надзвичайного стану – він триватиме ще щонайменше 40 днів. Згідно з обмеженнями, перебувати у транспорті можуть лише люди, які мають негативний результат тесту на коронавірус, що зроблений не пізніше ніж 7 днів тому.