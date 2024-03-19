Естонія висилає російського дипломата-шпигуна: в МЗС заявляють про напади, які координувала ФСБ

Росія створила собі агентурну мережу по всьому світу, однак їх почали викривати. Одного із дипломатів-шпигунів висилають із Естонії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що МЗС Естонії оголосило персоною нон грата російського дипломата. Відомство Естонії проінформувало посольство Росії, що не буде терпіти російського втручання у суверенітет країни, передає кореспондентка 24 Каналу.

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У Естонії будуть реагувати

За словами естонського міністра, Росія втручалася в процес правосуддя, заволодівши документами кримінальної справи та публікувавши ці дані в соцмережах.

Я не потерплю і не приймаю втручання у внутрішні справи Естонії та ми будемо реагувати на таку ситуацію швидко та конкретно. Відправляючи дипломата, ми показуємо, що Естонія не допускає на своїй території жодної діяльності, яку влаштовує іноземна держава,

– сказав Цахкна.

Очільник МЗС Естонії додав, що за останні два місяці Естонія затримала 10 осіб та запобігла нападам, які координували російські спецслужби. Один із прикладів – напад на авто міністра внутрішніх справ Естонії.

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