Естонія – нова ціль Путіна: як агресор може перевірити НАТО
Джерело:Павло Клімкін
Росія висилає естонського посла. Начебто через бажання естонців зменшити кількість співробітників російського посольства в Таллінні.
Путін перевіряє Захід на міцність
Причому абсолютно обґрунтовано – естонці хочуть діяти на основі взаємності, тобто мати рівну кількість в Таллінні та Москві.
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Насправді в Кремлі починають здавати нерви. Естонія передає нам всі свої гаубиці, за це їм наші повага та подяка. Тепер Латвія підтримує естонців і теж висилає російського посла. Цього замало.
Солідарність завжди солідарність. Країни Євросоюзу також мають відкликати своїх послів, хоча б на тиждень. Це буде потужний сигнал, що "один за всіх і всі за одного".
Президент Росії Владімір Путін зараз може спробувати перевірити НАТО на міцність. Тому Естонія може бути його ціллю. Отож будь-яка відповідь має бути спільною і жорсткою. Ніяк інакше.