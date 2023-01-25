Естонія – нова ціль Путіна: як агресор може перевірити НАТО

Росія висилає естонського посла. Начебто через бажання естонців зменшити кількість співробітників російського посольства в Таллінні.

Путін перевіряє Захід на міцність

Причому абсолютно обґрунтовано – естонці хочуть діяти на основі взаємності, тобто мати рівну кількість в Таллінні та Москві.

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Насправді в Кремлі починають здавати нерви. Естонія передає нам всі свої гаубиці, за це їм наші повага та подяка. Тепер Латвія підтримує естонців і теж висилає російського посла. Цього замало.

Солідарність завжди солідарність. Країни Євросоюзу також мають відкликати своїх послів, хоча б на тиждень. Це буде потужний сигнал, що "один за всіх і всі за одного".

Президент Росії Владімір Путін зараз може спробувати перевірити НАТО на міцність. Тому Естонія може бути його ціллю. Отож будь-яка відповідь має бути спільною і жорсткою. Ніяк інакше.

Ще 11 січня міністерство закордонних справ Естонії вирішило скоротити кількість працівників російського посольства. З 1 лютого там зможуть працювати тільки 8 дипломатів проти 21, які працювали раніше. Крім того, скоротять і кількість адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. Отож замість 23 працівників буде 15.