Естонія закликала зняти заборону на удари по Росії: про що сигналізувала реакція Медведєва

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що не має бути обмежень щодо застосування західної зброї для ударів по військових об'єктах на території Росії. Це означає, що вже немає сприйняття умовних "червоних ліній" нашими партнерами, які не можна перейти.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Водночас Медведєв, який у своєму стилі відреагував на заяву естонського лідера, сказав один чіткий меседж.

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Застосування зброї

Дмітрій Медведєв знову погрожував ядерним ударом, якщо "західними ракетами великої дальності буде завдано удару по пускових установках російських ракет". Борис Тизнегаузен підкреслив, що колишній російський президент такими словами чітко окреслив формат застосування і це гарний сигнал.

"Він чітко сказав: пускові установки. Це шахти, де російська ядерна зброя? Що він мав на увазі? Тобто якщо по аеродромах вдарити, це вже якось буде застосована ядерна доктрина", – додав він.

З іншого боку позиція президента Естонії дала початок дискусії, яку вже давно було важливо розпочати в суспільстві і серед політиків.

Думаю, цю тему обговорюватимуть у кулуарах. Треба розділити партнерів на симпатиків і противників, і працювати з "клубом" симпатиків, щоб вони впливали на тих, хто сумнівається,

– пояснив Тизенгаузен.

Додамо, що свою заяву Алар Каріс зроби 11 січня під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Естонії. Він наголосив, щоб "уповільнити просування російських військ", не має бути жодних обмежень на зброю.

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