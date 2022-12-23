Дрони й форма: Естонія затвердила новий пакет військової допомоги ЗСУ

Уряд Естонії 22 грудня схвалив новий пакет військової допомоги для України. Яка його сума – наразі не повідомляють.

Естонія продовжує допомагати Україні у війні з Росією. Про це заявив міністр оборони країни Ханно Певкур.

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Яку допомогу надасть Естонія

Ми продовжуємо підтримувати Україну. Сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці,

– наголосив міністр.

Новий пакет військової допомоги складається з:

безпілотників,

зимової військової форми,

засобі індивідуального захисту,

наборів для чищення зброї тощо.

Президент Естонії виготовляв окопні свічки для ЗСУ

До допомоги Збройним Силам України особисто долучився президент Естонії Алар Каріс. Він разом з президентами Литви і Латвії взяв участь у виготовленні окопних свічок для українських воїнів. Політики назвали це "моральною підтримкою" українців, які зустрічатимуть Різдво в холодних окопах.

Нова допомога від США

21 грудня США схвалили новий потужний пакет допомоги для України вартістю майже 2 мільярди доларів. До нього увійшли системи ППО Patriot, які допоможуть зробити наше небо безпечнішим. До речі, президент США Джо Байден пообіцяв надати Україні все, чого вона потребує для перемоги.