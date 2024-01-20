Привіт Алєксандру Нєвському: Естонія зведе 600 бункерів, щоб зупинити потенційний наступ росіян

В НАТО готуються до можливої агресії з боку Росії. Зокрема країни Балтії зводять оборонні споруди.

У Ризі 19 січня ухвалили угоду, відповідно до якої Естонія, Латвія та Литва створять балтійську оборонну зону на кордоні з Росією та Білоруссю. Мовилося в тому числі про "об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра".

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Що відомо про лінію оборони в Естонії

Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми повинні бути готові і зробити ціну нападу на Естонію для Росії якомога вищою,

– говорить Кайдо Тійтус, радник віцеканцлера Міністерства оборони.

Лінію оборони зведуть на східному кордоні країни, і вона налічуватиме близько 600 бетонних бункерів за приблизно 60 мільйонів євро. Більшість бункерів з'явиться в Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії, але деякі зведуть і біля Чудського озера.

Озеро відоме також Чудсько-Псковське або Lake Peipus. Воно належить одразу двом державам – Естонії і Росії. Якщо поглянути на карту, то убезпечення озера видається більш ніж логічним кроком. В цьому місці відбувалося так зване Льодове побоїще – битва Олександра Невського проти Лівонського ордену. Втім, однойменний радянський фільм "Олександр Невський" породив багато міфів довкола постаті князя і тих подій, а археологи сперечаються, де саме відбувалася битва.

Де розташоване Чудське озеро: показуємо на карті

Регіон Іда-Вірумаа розташований на півночі Чудського озера.

Схожу оборонну зону створять Латвія і Литва – про це домовилися 19 січня. НАТО вважає всі три країни Балтії однією оперативною зоною.

Як бункери допоможуть захиститися від Росії

В естонському міноборони переконані, що "об'єкти фізичного захисту на кордоні потрібні для того, щоб у разі потреби захистити територію Естонії з першого метра". В разі нападу росіян вони затримають ворога на кордоні і дадуть можливість союзникам прийти на допомогу.

Планується, що бункери витримають пряме потрапляння снаряда калібру 152 міліметра. Тож естонські військові будуть захищені від ворожого вогню супротивника та уламків снарядів.

Кожен бункер розрахований на десятьох осіб. Розмір бункера становить 30 – 35 квадратних метрів, і він спроєктований таким чином, щоб підрозділ міг протистояти супротивнику протягом тривалішого часу. Крім іншого, у кожному бункері є ще й спальне місце,

– ідеться в матеріалі.

До будівництва бункерів вирішили вдатися тому, що наявні захисні огорожі не допоможуть в разі війни. Якщо ж справді Росія нападе на НАТО, військові розгорнуть більш міцний захист – "зуби дракона" (танкові загородження), міни та загородження з колючого дроту. Самих бункерів буде замало.

Під час війни бункер, а в мирний час – підвал для картоплі

Естонське оборонне відомство звернеться до землевласників, на землях яких зведуть бункери.

"Міністерство оборони та Сили оборони під час переговорів розраховують на розуміння землевласників. Як правило, після встановлення бункера він мало турбуватиме землевласників, оскільки жодної активної діяльності там не буде. За необхідності Сили оборони також можуть укласти із землевласником договір, згідно з яким він може використовувати бункер Сил оборони як підвал і зберігати там, наприклад, свою картоплю", – пишуть журналісти.

Ще не відомо, який вигляд матимуть бункери, але обіцяють, що їх не буде помітно. Планують, що вони будуть схожими на звичайні льохи і не завдадуть шкоди ландшафту.

Усі споруди матимуть двері, що замикаються, втім, їх не будуть постійно охороняти чи ховати за загорожу.

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Як Росія може напасти на НАТО

Німецьке видання припустило, що напад на країни Балтії почнеться з нагнітання ситуації в регіоні. Росіяни будуть пробувати розсварити російськомовне населення та балтійські народи, а відтак заявлять про потребу "захистити" співвітчизників.