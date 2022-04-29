В Естонії будують рятувальне судно для України

В Естонії почалося будівництво замовленого Україною рятувального судна. Цим займається суднобудівний завод Baltic Workboats в Сааремі. Зазначається, що воно працюватиме у Чорному морі.

Відомо, що українська морська рятувальна служба має 7 суден у своєму розпорядженні, половину з яких збудували саме на заводі Baltic Workboats.

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Нове рятувальне судно

Довжина: 28 метрів;

28 метрів; Ціна: понад 5 мільйонів євро

понад 5 мільйонів євро Час будівництва: до 1 року

Воно стане восьмим українським рятувальним судном і вже через рік буде доставлене до Одеського порту.

За словами начальника морської рятувальної служби України Віктора Сударєва, наразі на Чорному та Азовському морях ситуація складна, оскільки там триває блокування руху будь-якого флоту.

Російські військові кораблі відкривають без попередження вогонь. Попри те, що у нас йде повномасштабна важка війна з РФ, Україна була і залишається надійним партнером. Ми виконаємо всі свої зобов'язання,

– заявив він.

За попередніми даними, на естонському заводі, розташованому на острові Сааремаа, працює понад 50 українців. "Будувати судно для своєї держави завжди приємно", – констатував Сергій, який працює на заводі.

Що відомо про морську діяльність України в час війни:

У Маріуполі окупанти знищили найстаріше підприємство Маріуполя – Азовський судноремонтний завод. Заснований у 1886 році, зруйнований у 2022 році.

Внаслідок повномасштабної війни Росії проти України діяльність низки портів довелось частково призупинити. Серед них: Маріуполь, Бердянськ, Скадовськ, Херсон, Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський.

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