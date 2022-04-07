Етнічні греки, які воюють в Маріуполі, закликали допомогти місту в парламенті Греції

Два етнічних греки, які б’ються проти окупантів в Маріуполі, звернулися до представників парламенту Греції. Вони закликали негайно допомогти місту.

Відеозвернення обох бійців показав Президент України Володимир Зеленський під час промови у парламенті Греції. Один з них був змушений виступати в масці, адже його батьки перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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Ви завжди допомагали місту

Етнічний грек Михайло захищає місто від окупантів у складі "Азову". За його словами, місто зруйноване буквально на 90%: росіяни бомблять житлові квартали, обстрілюють все авіацією, завдають ракетні удари з кораблів.

Маріуполь ще з 1 березня відрізаний від світу. У мирних людей, які залишилися, немає води, їжі та медикаментів. Тисячі вже загинули – їх навіть немає як похоронити. Зокрема, померли й етнічні греки.

Михайло закликав Грецію допомогти Маріуполю, адже це не чуже для них місто.

Маріуполь – частина Греції в Україні в плані культурного та етнічного походження, тому ви завжди допомагаєте місту. Зокрема, завдяки вам він розквітнув, – додав Михайло.

Чи вистачить у вас сміливості приїхати

Ще один сміливий захисник Маріуполя та етнічний грек Анастас наполегливо закликав представників парламенту Греції зробити все можливе, щоб врятувати мирних людей.

Багато цивільних, за його словами, зараз просто гинуть під завалами. Ніхто не може їм допомогти, адже обстріли не припиняються. Людей потрібно рятувати!

"Азову" вистачає сміливості протистояти противнику, який кількісно значно нас переважає. Чи вистачить вам сміливості прийти з гуманітарною допомогою для мирного населення Маріуполя? Це і ваші люди. Допоможіть їх врятувати! – наголосив Анастас.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу в парламенті Володимир Зеленський також закликав Грецію допомогти організувати операцію з порятунку жителів Маріуполя.

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