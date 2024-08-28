Жителів 4 населених пунктів Бєлгородщини відселяють через "напружену оперативну ситуацію"

Російська влада заявила про евакуацію жителів 4 населених пунктів Бєлгородської області. Причиною губернатор області назвав "напружену оперативну обстановку".

Що включає ця "обстановка" губернатор Вячєслав Гладков не пояснив, тільки зазначив, що нібито багато жертв та поранених. До речі, в Курській області росіяни стріляють по своїх населених пунктах, пише 24 Канал.

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Що відомо про евакуацію з населених пунктів Бєлгородщини

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив, що вони відселятимуть мешканців:

сіл Пороз та Дронівка Грайворонського округу,

села Старий Хутір,

хутора Павлівка Валуйського міського округу.

Закрили в'їзд до села В'язове Краснояружського району. Встановлюємо блокпости, потрапити до цього населеного пункту можна буде лише за дозволом адміністрації,

– заявила російська влада.

Також Гладков пообіцяв виплатити по 15 тисяч рублів (орієнтовно 160 доларів) та навіть по 150 тисяч рублів мешканцям деяких регіонів.

До речі, 27 серпня у Держприкордонслужбі запевняли, що наші прикордонники стежать за ситуацією в прикордонних районах Бєлгородської області Росії.

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Вже 28 серпня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що ворог перекидає додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб залучити цих військових у подальших штурмових діях.