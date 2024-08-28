Жителів 4 населених пунктів Бєлгородщини відселяють через "напружену оперативну ситуацію"

28 серпня 2024, 23:42
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Автор: Діана Квасневська

Російська влада заявила про евакуацію жителів 4 населених пунктів Бєлгородської області. Причиною губернатор області назвав "напружену оперативну обстановку".

Що включає ця "обстановка" губернатор Вячєслав Гладков не пояснив, тільки зазначив, що нібито багато жертв та поранених. До речі, в Курській області росіяни стріляють по своїх населених пунктах, пише 24 Канал.

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Що відомо про евакуацію з населених пунктів Бєлгородщини

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив, що вони відселятимуть мешканців:

  • сіл Пороз та Дронівка Грайворонського округу,
  • села Старий Хутір,
  • хутора Павлівка Валуйського міського округу.

Закрили в'їзд до села В'язове Краснояружського району. Встановлюємо блокпости, потрапити до цього населеного пункту можна буде лише за дозволом адміністрації,
– заявила російська влада. 

Також Гладков пообіцяв виплатити по 15 тисяч рублів (орієнтовно 160 доларів) та навіть по 150 тисяч рублів мешканцям деяких регіонів. 

До речі, 27 серпня у Держприкордонслужбі запевняли, що наші прикордонники стежать за ситуацією в прикордонних районах Бєлгородської області Росії.

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Вже 28 серпня речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів, що ворог перекидає додатковий особовий склад з Ленінградської області до Бєлгородської області для того, щоб залучити цих військових у подальших штурмових діях. 