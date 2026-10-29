Політ тривав лише 15 хвилин: на Харківщині поранених бійців почали евакуювати дронами

На Харківщині запустили унікальний проєкт, в рамках якого важкими дронами евакуюють поранених військових з передової. Завдяки гексакоптерам шлях, який раніше міг забрати кілька діб, скоротився до кількох десятків хвилин.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. У жовтні так вдалося евакуювати бійця 30 ОМБр Костянтина Власенка. Після цього Сили оборони провели ще кілька таких операцій з іншими військовими.

Військовим передадуть ще 5 таких безпілотників

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що військовим вже передали один експериментальний гексакоптер. Незабаром зможуть надати війську ще 5 таких одиниць.

Вартість одного такого евакуаційного безпілотника перевищує 2 мільйони гривень. Апарат є повністю українською інноваційною розробкою, створеною спеціально для надскладних умов.

Ми розпочинаємо новий проєкт з нашими військовими. Від них був запит – розбудова санавіації. Ми наразі вже передали один дрон, ще п'ять буде. Один дрон коштує більше двох мільйонів. Це унікальний український виріб. Життя наших військовослужбовців завжди є в пріоритеті. А це єдиний можливий наразі спосіб евакуації з найгарячіших ділянок фронту,

– заявив Синєгубов.

Як бійців евакуюють за допомогою дронів: дивіться відео 24 Каналу

Деталі таких операцій не оприлюднюють. Кожного разу є нові виклики, але вже вдалося в такий спосіб евакуювати кількох військових. Так, боєць 1 окремої бригади ТрО Євген зазнав важкого поранення ноги 23 жовтня. Він чекав на допомогу упродовж двох діб, але через постійні атаки не вдавалося до нього дістатися.

Він сам згадує, що провів в польоті всього 15 хвилин. Пішки чи через НРК ця операція могла б тривати кілька діб. Буває, що такі наземні операції закінчуються бідою. Тому санавіація – унікальний та дієвий спосіб. Але розуміємо, що військовим кожного разу доводиться прораховувати величезну кількість факторів, аби все пройшло вдало,

– розповіла Черненко.

Додамо, евакуйований з Куп'янського напрямку боєць 30 ОМБр Костянтин Власенко розповів, як його евакуювали з позицій за допомогою гексакоптера. Боєць пробув на передовій 491 день. За цей час він зазнав важких поранень ніг та був змушений самотужки ампутувати одну з кінцівок.