Евакуація з Харківщини: Синєгубов назвав потенційно небезпечні райони

В новому інтерв'ю голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов розповів про евакуацію з міста, найнебезпечніші райони з яких зараз проводиться організоване вивезення населення та те, скільки людей вже покинули область.

За словами Синєгубова, місто контролює темпи та маршрути евакуації. Оскільки оперативна ситуація змінюється щогодини, адміністрація повинна постійно інформувати про найбезпечніші маршрути.

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Скільки осіб виїхало з Харкова

За даними очільника ОВА, найактивніше харків'яни виїжджали у перші чотири дні.

Згідно з нашими даними, залізницею виїхало близько 700 тисяч людей, власним автотранспортом – 300 – 400 тисяч людей,

– зазначив він.

Однак на сьогодні дуже велика кількість людей повертаються додому.

З яких населених пунктів проводять евакуацію

Синєгубов відзначив, що наразі організована евакуація проводиться лише з населених пунктів Барвінкове і Лозова.

З Лозової вже виїхало 15 тисяч людей, залишається – близько 50 – 60 тисяч осіб. З Барвінкового виїхало близько трьох тисяч, а залишається півтори тисячі людей,

– додав голова адміністрації.

Він підсумував, що є ймовірність зміщення театру бойових дій саме на ці населені пункти.

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