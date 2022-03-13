Евакуація з Луганщини 14 березня: ОВА оприлюднила повний графік
13 березня 2022 , 22:14Читать новость на русском
У Луганській області тривають запеклі бої. 14 березня планується евакуація цивільних з низки населених пунктів регіону.
Евакуація здійснюватиметься автобусами до залізничної станції "Новозолотарівка". Потяг запланований орієнтовно о 14:00 за київським часом.
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Місця збору громадян для виїзду до залізничної станції
Лисичанськ:
- 11:00 – центр міста, вулиця імені В. Сосюри, 324, ДСНС;
- 10:00 – ГТВ, від пам'ятника "Літак".
Сєвєродонецьк:
- 10:00 – МПК Будівельників.
Рубіжне:
- 10:00 – три автобуси біля Рубіжанської міської ради – передусім здійснюватимуть евакуацію осіб, які записувались раніше, опісля – всіх без попереднього запису;
- 12:00 – ще кілька автобусів у межах режиму припинення вогню, без запису.
Гірське:
- 12:00 – Будинок культури "Україна", вулиця Гагаріна 13а, контактна особа – Семенова Тетяна, +380999785622.
Золоте:
- 12:00 – Військово-цивільна адміністрація, квартал "Сонячний", будинок 8а, контактна особа – Галканова Олена, +380508158203.
Крім того, доїзд людей буде здійснюватись з:
- Світличне – Нижне – Тошківка – Гірське;
- Н. Тошківка – Грачево – Оріхове – Золоте;
- Новоайдар – Сєвєродонецьк.
У Луганській ОВА наголошують, що передусім евакуйовуватимуть жінок, дітей та літніх людей. Разом з тим у графіку можливі зміни.
До теми – Як відбувається евакуація: дивіться відео