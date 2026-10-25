"Унікальна місія": ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Лубінцем про підготовку евакуації людей з Олешок та роль Меланії Трамп

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про підготовку гуманітарної місії в Олешках. вона матиме 3 етапи, зокрема, евакуацію місцевих.

Після переговорів в Осло 20 жовтня голова фракції "Слуга народу" та член української переговорної делегації Давид Арахамія повідомив, що незабаром відбудеться пожвавлення на гуманітарному треку. Так, вже 23 жовтня у Білому домі повідомили, що Україна та Росія тимчасово зупинять бойові дії для підвозу гуманітарної допомоги та евакуації людей з Олешок.

Зокрема, це стало можливо завдяки зусиллям Меланії Трамп та постійному розповсюдженню інформації про гуманітарну катастрофу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ексклюзивно для 24 Каналу розповів усі деталі евакуації людей та можливі ризики. Більше – читайте далі.

Як триває підготовка місії і коли починається режим тиші?

Скільки людей зараз в окупованих Олешках і чи є зараз з ними зв'язок? Чи знають вони, що ці муки вже будуть завершуватися?

Після того, як масово публічно розійшлась заява Меланії Трамп, а потім її почали коментувати представники України та Росії, інформація швидко дійшла до громадян, які зараз перебувають в Олешках.

Ми це відчуваємо, бо збільшилась кількість людей, які звертаються до нашої інституції, ставлять питання. Зв'язок там не дуже стабільний, тому інформація передається через родичів, які є в Україні.

Саме вони зв'язуються з нами і запитують багато технічних деталей. Зокрема, коли все це буде відбуватись.

Ми зараз готуємо публічне оголошення, як це буде робитись. Сьогодні ми беремо всі контакти, виходимо окремо на кожну родину. Дізнаємось, яка людина хоче потрапити в список, скільки їй років, який стан здоров'я, яка потрібна допомога і що з документами.

Опрацьовується вся ця інформація. Ми перебуваємо в технічній роботі. Сьогодні у нас третій день після початку гуманітарної місії. Ми ще не підводили підсумок з російською стороною, але плануємо це зробити. Все відбувається в повних межах наших домовленостей.

Позавчора під час обміну військовополонених ми декілька годин фіналізували перемовини з російською стороною при координації американської сторони. Була керівниця російської перемовної групи Яна Лантратова, був я. Були достатньо великі делегації з обох сторін.

Кілька годин проходились по деталях, тексту, по імплементації цієї місії. В цей день документ узгодили і підписали обидві сторони. Після цього прозвучала заява Меланії Трамп.

Також це прокоментували представники, речники ЗСУ, що буде запроваджено режим тиші з 3:00 27 жовтня. Це другий етап виконання цієї гуманітарної місії.

Зокрема, автоматично була така ж сама заява і з боку Росії. Єдиний момент, що за московським часом режим тиші розпочнеться о 4:00. Однак це буде однаковий час для обох сторін.

Яку роль відіграла Меланія Трамп та її команда?

Які гарантії того, що все відбудеться гладко і які є ризики? Хто виступає гарантом того, що у найкритичніший момент переходу людей або передачі гуманітарної допомоги все пройде безпечно? І навіщо Росії було погоджуватись на це?

Хто взагалі може гарантувати виконання домовленостей між Україною і Росією – це ключове питання.

У нашому випадку є третя сторона, яка, на мій погляд, зробила величезну роботу щодо напрацювання гарантій виконання домовленостей. Це Сполучені Штати, особисто Меланія Трамп та її окрема команда.

Там є окремі люди, які відповідають за домовленості з Україною та за домовленості з Росією.

Багато деталей не скажу, але там прописані та проговорені додаткові гарантії, щоб цей процес був максимально прозорий та всі сторони були зацікавлені в тому, щоб повністю документ був реалізований, а гуманітарна місія закінчилася з максимальним позитивом для людей

Основна гарантія з боку Росії – це те, що вони хочуть показати Сполученим Штатам свою здатність витримувати зобов'язання, якщо вони напрацьовані та гарантовані США. Це основне.

З початку повномасштабної агресії це буде унікальна гуманітарна місія, де є стільки різних критеріїв впливу на виконання домовленостей.

Там є окремі блоки: військові, тобто забезпечення режиму тиші, гуманітарна складова, різні деталі та включення багатьох представників з трьох сторін.

Станом на сьогодні я позитивно оцінюю виконання цієї домовленості. Переконаний, що це має призвести до позитивного результату.

Не менш важливу роль зіграло максимальне розповсюдження інформації про Олешки. Україна декілька місяців, з кінця лютого цього року, розказує про Олешки, кричить на весь світ про гуманітарну катастрофу.

Ми постійно шукали шляхи розв’язку гуманітарної катастрофи, вели перемовини напряму з Росією, бачили багато ініціатив, поглядів та проєктів від лідерів різних країн.

Однак все це призвело до позитивного вирішення тільки тоді, коли у вересні до ініціативи долучилась особисто Меланія Трамп та її команда. Вони проявили ініціативу, саме з ними у нас налагоджена комунікація щодо гуманітарного напрямку. Меланія Трамп допомагає Україні повертати дітей з території Росії.

Чи є ризики, що росіяни відкриють вогонь?

Чи будуть американські представники безпосередньо на місці роботи гуманітарної місії? І якщо росіяни спробують скористатися режимом припинення вогню для покращення своєї ситуації на лівому березі, як будуть діяти українці?

Цей варіант пропрацьований одразу. В перемовних групах вже були представники від силових структур Збройних Сил України та російської армії.

Окремо проговорювалось і прописалось у документі, що режим тиші не дозволяє переміщувати військову техніку чи підвозити спорядження. Все зупиняється на тих позиціях, які є.

Режим тиші використовується для проведення технічних моментів: розмінування ділянок, щоб фізично дістатись до Олешок, постачання гуманітарної допомоги, технічного обладнання для лікарні та забезпечення вільного виїзду громадян.

Зауважте! Загалом етапів місії буде 3: режим тиші, постачання гуманітарного вантажу, забезпечення вільного пересування цивільного населення з Олешок.

Після того, як гуманітарна операція завершиться, чи збережеться коридор постачання допомоги людям, які вирішать залишитися там?

Ви все побачите. Ми домовились з російською та американською сторонами, що будемо інформувати про результати після проведення кожного етапу цієї місії.

Щодо того, чи будуть там фізично громадяни Сполучених Штатів, і чи залишиться можливість доставляти гуманітарну допомогу для тих, хто залишиться в Олешках – це основні питання, які були пропрацьовані. Знайдено нові підходи.

Єдине, що ми домовились зараз публічно їх не показувати. Але ви про все дізнаєтесь. Я переконаний, що це стане першим кроком для того, щоб подібний механізм застосовувати не тільки щодо Олешок.

Дмитро Лубінець про деталі гуманітарної місії: дивіться відео