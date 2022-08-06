Злочин проти самого себе: переселенка пояснила, чому варто виїжджати з окупованого Маріуполя

У зруйнованому окупантами Маріуполі продовжують жити люди. Жителька Маріуполя Оксана Дерев'янко, якій вдалося виїхати до Києва, вважає, що краще покинути місто, аніж жити під окупацією росіян.

Свою історію евакуації жінка розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. 2 місяці тому Оксана Дерев'янко переїхала до Києва. Раніше до столиці через війну перемістився Маріупольський державний університет, у якому вона працює керівницею відділу інформації та зв’язків з громадськістю.

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Чому варто виїхати із Маріуполя

Жінка вважає, що неможливо залишатися у тимчасово окупованому росіянами місті.

Це просто злочин. Злочин – залишатися там. Злочин проти себе самого. Це себе зраджувати, націю,

– наголосила вона.

Працівниця МДУ додала, що розуміє, що може бути важко або неможливо виїхати із Маріуполя, адже там немає зв'язку.

"Але сумніватися, чи їхати, чи ні? Я б не сумнівалася ні на хвилину. Я розумію, що Маріуполь – це місто, яке багатьом близьке до серця. Але залишатися там, де не місто, а руїни, залишатися там, де окупація, де думки про те, що "приєднаємося до вєлікай расіі і будемо в шоколаді"…, – сказала жінка.

"Я не уявляю, як люди переживуть зиму"

За її словами, важко уявити, як далі жити в умовах російської окупації.

Це все взагалі в голові не вкладається, бо бути другосортною або навіть третьосортною людиною там, де немає ніякої поваги, де взагалі нічого немає…,

– зазначила Дерев'янко.

"Якщо там навіть і є комунікації, я не уявляю, як там люди переживуть зиму. Я не уявляю, що робити, якщо ти захворів", – додала вона.

"Ми повернемося у Маріуполь"

Переселенка із Маріуполя радить виїжджати на підконтрольну Україні територію навіть попри те, що тут може бути важко.

Але все-таки бути в Україні – це бути там, де твоє, рідне. Хай навіть зараз не у Маріуполі, але сподіватися і жити з надією у серці, що ми туди повернемося зовсім скоро. Може, так вже не буде, як було, але буде краще,

– сказала Оксана Дерев'янко.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

росіяни влаштували концерт на руїнах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цієї ганьби окупанти зробили імпровізовану сцену біля заводу, який став символом української незламності.

російські загарбники продовжують вправлятись у цинізмі. Окупанти, які буквально знищили Маріуполь, вирішили представити "концепцію" його розвитку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти створюють спеціальні "каталоги", які містять кілька тисяч світлин тих, чиї тіла лежать у братських могилах. Такі каталоги видають містянам, аби вони могли знайти своїх рідних і близьких, яких жорстоко вбили російські війська.

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