Евакуація з Маріуполя переноситься: бойовики не дотримуються тиші

Евакуація з Маріуполя, яка мала відбутися 5 березня, наразі переноситься. Окупанти цинічно зірвали режим тиші, який мав зберігатися на час функціонування гуманітарного коридору.

Російські нелюди продовжують обстрілювати Маріуполь та його околиці. Аби не наражати людей на небезпеку, евакуацію довелося перенести.

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У цілях безпеки евакуація населення перенесена. Просимо людей розходитися із місць збору й перейти до сховищ. Додаткову інформацію про евакуацію розмістять найближчим часом,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці інформуватимуть усіх мешканців про зміни за допомогою гучномовців.

На напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої

Ірина Верещук розповіла, що була попередня домовленість про створення двох гуманітарних коридорів: з Волновахи та Маріуполя. Росія порушила домовленості. Навіть посередництво Червоного хреста не зупинило окупантів. Ворог обстріляв місто Волноваха з важкого озброєння.

Також на напрямку Маріуполь – Запоріжжя ведуться бої. Мовиться про райони населених пунктів Пологи та Оріхова Це унеможливлює рух колони з Маріуполя до Запоріжжя.

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