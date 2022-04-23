Евакуація з Маріуполя в Україну: окупанти готують паралельний коридор у Росію
23 квітня 2022 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:Телеграм Ірини Верещук
Маріупольців попереджають, що окупанти можуть намагатися паралельно організувати свій коридор для евакуації в Росію.
Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала людей бути уважними та пильними.
Важливо Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00
Верещук застерегла не піддаватися на обман і провокації. Український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).
Як відбуватиметься евакуація
23 квітня з Маріуполя планують вивезти жінок, дітей та осіб похилого віку. Раніше окупанти блокували всі "зелені коридори".
Люди мають збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Приблизно о 12:00 почнуть евакуацію.
Важливо – Чи можна зараз деблокувати Маріуполь військовим шляхом? – Денисенко: