Евакуація з Маріуполя в Україну: окупанти готують паралельний коридор у Росію

Маріупольців попереджають, що окупанти можуть намагатися паралельно організувати свій коридор для евакуації в Росію.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала людей бути уважними та пильними.

Важливо Евакуація з Маріуполя таки відбудеться: початок о 12:00

Верещук застерегла не піддаватися на обман і провокації. Український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).

Як відбуватиметься евакуація

23 квітня з Маріуполя планують вивезти жінок, дітей та осіб похилого віку. Раніше окупанти блокували всі "зелені коридори".

Люди мають збиратися на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті". Приблизно о 12:00 почнуть евакуацію.

Важливо – Чи можна зараз деблокувати Маріуполь військовим шляхом? – Денисенко: