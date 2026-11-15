Рік не бачили хліба та вперше обійняли онука: щемлива історія подружжя, що врятувалося з Олешків

Подружжя з окупованих Олешків на Херсонщині пережило голод, нестачу води та ліків, перш ніж змогло повернутися на підконтрольну Україні територію. Після евакуації на Ніну та Анатолія чекала особлива зустріч із рідними, якої вони так довго чекали.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як подружжя виживало в окупованих Олешках?

За словами Ніни та Анатолія, ситуація з продуктами в окупованому місті була критичною. Хліба у продажу не було понад рік, а ціни на овочі сягали кількох тисяч гривень.

На місцевому ринку можна було знайти лише окремі продукти, які вирощували жителі. Зокрема, кілограм огірків або помідорів коштував близько тисячі гривень, а за кілограм моркви просили дві тисячі.

Через такі ціни людям доводилося економити буквально кожен шматочок їжі.

Купляю морквинку, відріжу трішечки – і в супчик, пару квадратиків і пару смужечок,

– пригадує Ніна.

Щоб вижити, подружжя сушило лободу, а залишки зерна перемелювало на борошно за допомогою кавомолки. З нього готували млинці, які розподіляли на кілька прийомів їжі.

Ніна розповіла, що їм із чоловіком доводилося ретельно рахувати навіть ці мізерні порції.

Кажу [чоловікові]: "Думай, я жадібна чи ні, але тобі два млинці і мені два млинці. Це на ранок, а тут на обід і на вечір,

– поділилася жінка.

Як подружжя зустрілося з родиною: дивіться відео

Як Ніні та Анатолію вдалося виїхати з окупації?

14 жовтня подружжю нарешті вдалося залишити окуповані Олешки. Шлях до підконтрольної Україні території пролягав через окупований Скадовськ і Білорусь.

Після перетину кордону Ніна та Анатолій возз'єдналися зі своєю родиною. Найзворушливішою стала зустріч із дворічним онуком, якого вони вперше змогли обійняти.

Ніна розповіла, що багато років працювала з чужими дітьми, але через окупацію була позбавлена можливості навіть потримати на руках власного онука.

Я 25 років віддавала свою любов чужим діткам, а свого онука на руках не тримала. А він каже до мене: "Буня моя, сьогодні в нас буде святкова вечеря",

– розповіла жінка.

Попри радість від повернення до рідних, Ніна не може забути людей, які досі залишаються в окупованому місті.

Молюся Богу за наших олешківських, хто там залишився. І плачу, плачу",

– зізналася вона.

Що про життя в окупованих Олешках?

Жителі окупованих Олешків змушені виживати в умовах гострої нестачі їжі, води та інших найнеобхідніших речей.

Раніше 24 Канал розповідав, як українські військові допомагали містянам виживати в окупації. Через критичну нестачу продуктів ЗСУ скидали людям із безпілотників пакунки з харчами. У них були консерви, крупи, цукор, сіль та солодощі.