"Невдовзі будемо вдома": Лубінець показав відео евакуації жителів окупованих Олешків

З тимчасово окупованих Олешків пройшла евакуацію. Омбудсман Дмитро Лубінець 31 жовтня повідомив наразі врятовані громадяни разом зі своїми домашніми тваринами перебувають у Білорусі та готуються до повернення.

Відео з білоруського летовища омбудсман опублікував у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про евакуацію з Олешків

Лубінець повідомив, що мешканці Олешків уже скоро будуть вдома.

Невдовзі будемо вдома! Наразі на території Республіки Білорусь – спільно з нашими людьми та навіть їхніми домашніми улюбленцями!

– написав омбудсман.

Він пообіцяв більше деталей зовсім скоро.

Евакуйовані мешканці Олешок: дивіться відео

Нагадаємо, що останній літак з українцями з Олешків приземлився у білоруському Гомелі вранці 31 жовтня. Загалом таким борти було чотири.

Звідти людей автобусами мають довезти в Україну. В'їзд відбуватиметься через пункт пропуску "Нова Гута".

Тим часом окупанти використовують гуманітарну паузу на Херсонщині для ротації сил, зокрема на островах, ремонту фортифікацій та підвезення боєприпасів, повідомив речник Угруповання військ "Південь" Максим Кравчук.