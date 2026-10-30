Зі сльозами на очах та безмежною вдячністю: як жителі Олешок зустрічають українську делегацію
Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зі сльозами та словами вдячності зустріли українську делегацію. Представники України прибули до міста для допомоги людям та евакуації.
Зворушливе відео оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як в Олешках зустріли українську делегацію?
Українська делегація вже безпечно прибула до Олешок. Лубінець особисто перебуває на місці та спілкується з жителями, щоб з'ясувати, якої допомоги вони потребують найбільше.
Хочу почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше,
– повідомив омбудсмен.
Мешканці Олешок спілкуються з Лубінцем: дивіться відео
Згодом він опублікував відео, на якому видно, як місцеві жителі зустрічають українських представників. Люди не приховують емоцій, дякують за приїзд і сподіваються якнайшвидше залишити місто.
Зворушливі кадри з Олешок: дивіться відео
За словами російської омбудсменки Яни Лантратової, жителів, які бажають виїхати як на підконтрольну Україні територію, так і до Росії, уже розміщують в автобусах. Усім охочим мають надати можливість залишити місто.
Олешки зустріли українську та російські делегації / Кирило Буданов, Давид Арахамія
Нагадаємо, українська делегація 30 жовтня прибула до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, де розпочали евакуацію жителів і роздавання гуманітарної допомоги. Для цього підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги.
Головна мета місії – допомогти людям, які залишаються в місті, зокрема літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто не може самостійно подбати про себе. Для маломобільних жителів передбачили спеціальний транспорт, зокрема карети швидкої допомоги. Усім охочим виїхати обіцяють забезпечити безпечний коридор, а тим, хто вирішить залишитися, доставити необхідні речі та гуманітарну допомогу.
Перед прибуттям до Олешок Лубінець координував подальші кроки в Армянську разом із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. До висвітлення гуманітарної місії також долучилися представники медіа з трьох країн.