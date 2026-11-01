"Говорили чистою українською": журналістка вказала на унікальність евакуації з Олешок

Евакуація цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині стала першою такою місією за час повномасштабної війни. Люди зберегли свою ідентичність, попри майже 5 років життя в окупації.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич. За її словами, евакуація людей із заблокованих Олешок є унікальним кейсом. Попри тривалий час в окупації та тотальну інформаційну ізоляцію, люди зберегли свою українську ідентичність.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини?

Як наголосила Вірлич, мешканці міста говорили чистою українською мовою. І це після стількох років утисків.

Наші олешківці після 4,5 років утисків, знущань, обстрілів та тотальної інформаційної ізоляції говорили чистою українською мовою. Мені здається, що це чудове свідчення того, що Олешки – це Україна,

– зазначила Вірлич.

Журналістка підкреслила, що складна гуманітарна ситуація залишається не лише в Олешках, а й у Голій Пристані та навколишніх територіях. Громади вздовж Дніпра зазнали нищівних руйнувань ще після підриву Каховської ГЕС, що зараз там є проблеми з водою, електрикою, постачанням продуктів тощо.

Журналістка розповіла про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що гуманітарна операція на Херсонщині була успішною. Вона чітко продемонструвала – деескалація можлива, коли Росію змушують йти на такі умови.