Евакуація на Херсонщині: ЗСУ вивезли 167 людей під час тиші в Олешках

У вівторок, 27 жовтня в районі окупованих Олешок оголосили "режим тиші". Українські захисники евакуювали 167 цивільних із населених пунктів правобережжя Херсонщини.

Серед них вразливі групи населення. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо про гуманітарну операцію?

З 27 жовтня до вечора 1 листопада поблизу Олешок триває припинення вогню задля евакуації людей. До порятунку цивільних долучили підрозділи цивільно-військового співробітництва Угруповання військ "Південь" разом із місцевою владою.

Допомогу надали жителям прифронтових населених пунктів уздовж Дніпра, які щодня потерпають від російських обстрілів. Завдяки безпековому вікну виїхати змогли ті, хто тривалий час не мав змоги залишити небезпечну зону.

Серед вивезених людей – 22 дитини та 21 маломобільна особа, які потребували особливого догляду. Усіх громадян успішно доправили до значно безпечніших районів Херсонської області.

Військові зазначили, що вивезення людей відбувалося у вкрай складних умовах.

Маршрути проходили через заміновані дороги, що зазнали руйнувань, ділянки зі спаленою військовою технікою та цивільними автомобілями. Усе це суттєво ускладнювало пересування та вимагало особливої обережності й злагоджених дій усіх залучених підрозділів,

– повідомили в Генштабі.

Українські підрозділи наголосили, що чітко й неухильно дотримуються режиму припинення вогню в районі проведення гуманітарної місії.

Зазначимо, що близько 15:00 1 листопада цивільні, яких раніше евакуювали безпосередньо з окупованих Олешок успішно перетнули державний кордон України на Чернігівщині.

Нагадаємо, що країна-агресорка влаштувала у місті гуманітарну катастрофу. До Олешок з кінця травня 2026 року неможливо доставити жодних вантажів, через що місцеві жителі зіткнулися з голодом. Цивільні, які залишались, змушені були виживати без світла, газу та питної води.