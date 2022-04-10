Евакуація під обстрілами, автобуси в заручниках: як працювали гуманітарні коридори 10 квітня
Джерело:телеграм Ірини Верещук
У неділю 10 квітня з гарячих точок вдалося евакуювати 2 824 людини. Ворог порушував режим тиші під час роботи гуманітарних коридорів й навіть взяв в полон колони автобусів.
З 2 824 людей, яким вдалося евакуюватися, 2 622 людини виїхали з Маріуполя до Бердянська.
До теми Майже 200 людей евакуйовані з Лисичанська, Сєвєродонецька і Кремінної
З них 213 маріупольців та 2 409 мешканців міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
Попри постійні порушення режиму тиші окупантами на Луганщині, сьогодні з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної вдалося евакуювати 202 людини.
Окупанти утримують евакуаційні автобуси
Колони автобусів, які зранку 10 квітня виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара, затримали окупаційні війська. Окупанти утримують їх на блокпості у Василівці.
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