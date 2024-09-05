Евакуаційні потяги з Покровська скасували: що буде натомість
Джерело:Мирноградська ОВА
Росія активізувала свої зусилля із захоплення Донецької області. У зв'язку з погіршенням безпековою ситуації у регіоні евакуаційні потяги скасували.
Місцева влада планує розробити логістичні маршрути для евакуаційних автобусів. Це потрібно для того, щоб мінімізувати труднощі для цивільних.
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Потяги курсують із Павлограда
З 5 вересня цивільні можуть евакуюватися потягом зі станції у Павлограді.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав органи місцевої влади розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів.
Евакуація цивільних з Донецької області триває. І я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю,
– підкреслив очільник області.
На Покровському напрямку воїни відбили 52 штурми й атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.