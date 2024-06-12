Бойові медики вивезли пораненого з поля бою за 15 хвилин: вражаючі кадри

Нещодавно евакуаційна бригада прикордонників у районі Вовчанська стабілізувала стан важкопораненого побратима та вивезла його з поля бою за рекордний час. Для цього витратили лише 15 хвилин.

Нині на Харківщині тривають важкі бої. Один з найгарячіших напрямків – Вовчанський. Там російська армія зосередила потужні ударні сили, інформує 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Як відбувається евакуація поранених з поля бою

Навіть під шквальними обстрілами бойові медики вирушають на передову. У допомогу їм – канадська броньована машина евакуації Roshel.

"Надійшла команда виїхати за "трьохсотими" на броні. Ми застрибнули в броньовану "Рошельку", яка в нас була, і одразу рушили", – розказав прикордонник "Ексі".

Унаслідок удару ворожого FPV-дрона військовий зазнав тяжких поранень. Однак завдяки професійній роботі хлопців його вдалося стабілізувати.

Його притягнули. Як я вже йому надавав допомогу – він уже втрачав себе. Він міг в принципі померти, але під'єднав йому крапельницю – і він прийшов до себе настільки, що навіть сам дійшов до "еваку",

– розповів прикордонник "Ян".

Осколками закидало ноги та голову бійця. Його обличчя було повністю у крові. Прикордонник "Ексі", зокрема, обробив очі пораненому – промив їх фізрозчином. А також перевірив – чи не кровлять рани.

"Перевірив – чи нема гіпотермії. Обробив йому очі – промив звичайним фізрозчином, що в мене було. І вкапали його стерофундином для відновлення крові. І транексамова кислота для зупинки кровотечі", – зазначив "Ексі".

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Чому важлива швидка евакуація

За словами бойових медиків, ще рік тому така евакуація могла тривати в рази довше. Нині зекономлені хвилини дають пораненим шанс на повне відновлення. Евакуаційній бригаді є чим пишатися – вони виграли перегони з часом.

"Далі поїхали, передали цього пораненого суміжному підрозділу. Плюс – мінус прикинули: від нашого виїзду до позиції й передачі іншому "еваку" – хвилин 15 це все зайняло", – додав прикордонник.