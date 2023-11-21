В Одесі замінували усі школи, у Франківську два університети: триває евакуація
Сьогодні, 21 листопада, в Одесі повідомили про масові "мінування" навчальних закладів. Наразі триває евакуація учнів та персоналу з будівель.
Спершу повідомляли про щонайменше 8 випадків "мінувань". Згодом місцеві ЗМІ уточнили, що мова про усі школи міста.
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Крім того, у департаменті освіти та науки заявили, що на їхню електронну адресу надійшло повідомлення від "російського терориста", який начебто замінував усі школи у місті.
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Зазначають, що наразі вибухотехніки у посиленому режимі працюють у різних закладах освіти.
У Франківську "замінували" університети
Крім того, про "мінування" повідомили й у двох університетах у Франківську.
Мова про Університет Короля Данила та Івано-Франківський національний технічний університет тафти і газу, про це повідомляє Суспільне з посиланням на керівника сектору комунікації поліції області Андрій Яцків.
На місцях теж працюють слідчо-оперативні групи.
Фейкові мінування: останні новини
Лише учора, 20 листопада, про нібито замінування усіх шкіл повідомляли на Сумщині та в Кривому Розі на Дніпропетровщині.
До слова, повідомлення про "замінування" шкіл в Україні почастішали. Подібні повідомлення можуть бути частиною великих російських інформаційно-психологічних операцій, які спрямовані на дестабілізацію емоційного стану населення, поширення паніки.