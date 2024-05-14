Сумська ОВА оголосила про евакуацію ще з двох міст регіону
Джерело:Сумська ОВА
Через збільшення обстрілів у Сумській області розпочинають евакуацію населення ще з двох населених пунктів. Йдеться про такі міста: Білопілля та Ворожба.
Володимир Артюх, начальник Сумської ОВА, 13 травня підписав розпорядження про евакуацію, яка є завчасною та добровільною. За його словами, захист населення є пріоритетним завданням, визначеним президентом України.
Дивіться також Росіяни наступають на Харківщині та підійшли під Вовчанськ: як змінилася лінія фронту за тиждень
Захист населення – пріоритет
Оповіщення про евакуацію вже відбувається у громадах. Жителі, особливо сім'ї з дітьми, які бажають евакуюватися, повинні звернутися до місцевої влади. Евакуйовані будуть розміщені у безпечних місцях області.
Ми маємо захищати своє населення. Це наша основне завдання, яку мені поставив президент. Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів,
– зазначив Володимир Артюх під час апаратної наради.
Евакуація також триває у прикордонних громадах, де з липня 2023 року вже евакуйовано жителів 115 населених пунктів. Від початку року в Сумській області внаслідок обстрілів:
- загинуло 40 осіб;
- поранено – 110, зокрема 13 дітей.
Дивіться також Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу
Ширший контекст
- Напружена ситуація на Сумщині. Станом на ранок 14 травня 2024 року зафіксовано 13 обстрілів прикордонних територій. Внаслідок агресивних дій російських військ відбулося 78 вибухів, що зачепили вісім громад області.
- Різні види зброї в арсеналі ворога. Середино-Будська та Новослобідська громади постраждали від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а Білопільська громада – від мін. Краснопільська громада зазнала ударів зі ствольної артилерії.
- Цивільні об'єкти під вогнем. Есманська громада відчула на собі обстріли зі стрілецької зброї та мінометів, Хотінська – з мінометів, а Великописарівська та Зноб-Новгородська громади також постраждали від мінометних обстрілів.
Водночас керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що очікує найближчими днями початок наступу російських військ у напрямку Сум. Поки ще від 3 до 4 днів вони намагатимуться просунутися на Харківщині.