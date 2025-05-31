Для порятунку життя: влада примусово евакуйовує людей з 11 населених пунктів під Сумами

У Сумській області проводять обов'язкову евакуацію з 11 населених пунктів. Це селища в прикордонних громадах. Жителів закликають якнайшвидше потурбуватися про свою безпеку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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Цивільних евакуйовують з кількох громад Сумщини

З огляду на постійні обстріли прикордонних громад ворогом та загрозу життю та здоров'ю жителів начальник Сумської ОВА Олег Григоров видав розпорядження про евакуацію людей ще 11 населених пунктів, розташованих у Сумському районі. Ці селища додалися до загального списку тих, чиї жителі підлягають перевезенню в більш безпечні місця.

Так евакуаційні групи забирають людей з:

Горобівки (Річківська сільська громада);

Штанівки, Воронівки, Янченків (Білопільська міська громада);

Цимбалівки, Шкуратівки (Ворожбянська міська громада);

Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського, Капітанівки (Миколаївська сільська громада).

ОВА надає жителям, які вирішили евакуюватися, транспорт, а також забезпечує гуманітарною допомогою, тимчасовим розміщенням та соціальними виплатами.

Евакуаційний штаб у Сумському районі приймає дзвінки за номером (050) 650 70 83.

Місцева влада нагадує, що залишатися в зоні, де постійно є небезпека – не варто, адже це може коштувати життя.

Усього в Сумській області під евакуацію підпадають 213 населених пунктів. З визначених містечок і сіл проводяться евакуаційні рейси.

Нагадаємо, в прикордонних населених пунктах Сумської області ситуація складна. У деяких з них ворог намагається проводити наступальні дії. Попри складність, регіон контролюють Сили оборони, а ОВА займається порятунком цивільних.