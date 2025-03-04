Врятували 22000 улюбленців: волонтери розповіли про евакуацію тварин з прифронтової Харківщини

Рятувальники ГО "Порятунок тварин Харків" регулярно виїжджають до сіл та містечок Куп’янського району, щоб привезти корм для місцевих жителів, які опікуються тваринами. Також вони проводять евакуацію собак та котів, які потребують лікування або особливого догляду. За три роки війни волонтерам вдалося врятувати 22 000 чотирилапих.

У силу того, як рухається фронт, до волонтерів звертається все більше людей, які хочуть врятувати з-під обстрілів тварин. Одну з таких місій показали зоозахисники ГО "Порятунок тварин Харків". Про це пише 24 Канал з посиланням на "Українського свідка".

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Щемлива історія порятунку тварин

Куп’янськ, Новоосинове та Ківшарівка зараз пусті та знекровлені через бойові дії неподалік. Населені пункти щодня атакують дрони. Але там все одно живуть люди, навколо яких обов’язково збираються покинуті тварини.

Мешканка Куп’янська Наталя взяла під свою чотири собаки, три з яких – сусідські. Вона використовувала харчі з гуманітарної допомоги, яку привозили в місто, та годувала нею тварин: варила їм вівсянку та супи.

Однак зараз все змінилося, продуктів майже немає, пошта не працює. Тож на допомогу і приходять волонтери, які привозять корм. Наталя не хоче виїжджати, хоча в неї є родичі в Харківській та Одеській області. Але, за словами жінки, обстріли є всюди, тому вона обирає жити у своєму домі.



Чотирилапі зустріли своїх рятівників / Фото "Українського свідка"

Наступною, до кого завітав рятувальник громадської організації Руслан Горбаль, стала пані Світлана з Новоосинового. Волонтер жартує, що вони вже як родичі. Жінка знає всіх собак та котів не тільки на своїй вулиці, а й у всьому селі, вона піклується про десяток тварин. Зокрема, про 5-місячного собаку Тайсона, власниця якого нещодавно загинула внаслідок обстрілу.

Світлана просить його добре прилаштувати і цілує на прощання у маківку. Далі все по плану: "Тут кішка, там хвора кішка, там далі вагітна вівчарка, і 61-й будинок. А потім їдемо у сусіднє село". Руслан залишає у будинку Світлани корм, забирає чотирьох цуценят з подвір’я, і всі разом відправляються у Ківшарівку,

– розповідають журналісти.



Волонтер Руслан Горбаль рятує тварин на прифронтових територіях / Фото "Українського свідка"

В одному з дворів Ківшарівки стоїть безперервний гавкіт. Тут живе понад десяти собак. Ними опікуються ті мешканці, які залишилися в бетонних будівлях, щоб приглядати не тільки за хвостатими, а й за квартирами знайомих.

Мешканці Ківшарівки кажуть, що гуманітарку вже пів року як не завозять, але їжі їм вистачає. Вони купують у місцевому магазині курячі лапи і варять собакам супи. Коли є корм, то додають і його.

Волонтери допомагають покинутим собакам / Фото "Українського свідка"

Хоч на дворі і темно, але Руслан Горбаль продовжив свою рятувальну операцію. Працювати вночі волонтеру доводиться через роботу ворожих FPV-дронів. Разом зі Світланою він зібрав собак та кішок у приватному секторі, і вже готовий повертатися з бусиком, повним тварин, до Харкова.

Зараз можемо забирати 30, 40, 50 тварин, запитів дуже багато. Сьогодні справді небагато. 23 душі». Це обумовлено локацією. Коли фронт насувається, то запити на порятунок збільшуються,

– поділився рятувальник Руслан.

Всі тварини з евакуації їдуть у ветеринарний центр ГО "Порятунок тварин Харків". Тут усі привезені тварини спочатку потрапляють у приймальню, потім у маніпуляційну, де проводиться первинний огляд, обробка ран, береться кров для аналізу. Тут визначається, куди тваринка піде — чи на карантин, якщо цілком здорова, чи вона залишається на стаціонарному лікуванні. В центрі є власна лабораторія з автоматичними аналізаторами крові, які дозволяють за 20 хвилин отримати результат. Також у розпорядженні ветеринарних лікарів є рентген та УЗД-апарат, оснащена операційна. Якраз тут і прооперували котика, якого забрали з Новоосинового. Боялися, що він не доїде, але люблячі руки лікарів творять чудеса – кіт добре себе почуває і активно муркотить.

Ветеринари врятували життя котика / Фото "Українського свідка"

Представниця громадської організації Ярина Вінтонюк розповіла, що вони рятують не тільки собак та кішок, а й свійських тварин, яких залишили напризволяще, а також диких тварин, які часто приходять за допомогою до наших військових.

Бувають і черепахи, і гризуни, і риби. З "Екопарку Фельдмана" ми також допомагали вивозити частину тварин. Це були свійські тварини, такі як овечки, а також різні екзотичні птахи – фламінго, павичі,

– поділилася волонтерка.

ГО "Порятунок тварин Харків" почала працювати ще у 2016 році, рятували тварин у надзвичайних ситуаціях. Але з 2022 року почали евакуйовувати тварин із зони бойових дій на Донбасі, Харківщині, в Херсонській та Сумській областях. За останні три роки вони вивезли із гарячих точок більше ніж 22 000 тварин – це приблизно 7 000 на рік. Після відкриття центру надання медичної допомоги в 2023 році, волонтери також відкрили реабілітаційний центр для котів "Маленький принц". В минулому році розпочали будівництво притулку. Зараз організація опікується більше ніж 2 000 тварин.

Наша організація одразу відчуває, коли рухається фронт. Починаються дзвінки від людей. Тварини там постійно в стресі, чим ближче вони до лінії фронту, тим важче вони хворіють і тим важче їх лікувати. Це титанічна праця,

– говорить Ярина Вінтонюк.

Буває, що тварину врятувати важко і ветеринари запевняють, що її треба приспати. Але в центрі намагаються боротися за кожне життя. Так була врятована собака з двома ампутованими лапами і без частини мордочки. Вона прожила свої три щасливі роки в люблячій сім’ї з Німеччини. До слова, представниця організації розповіла, що часто німці беруть тварин стареньких та з різними вадами, щоб подарувати їм, так би мовити, щасливу старість. Так після обстрілу притулку у 2022 році, коли загинуло 7 тварин, за кордон було вивезено понад 200 собак і 80 котів.

Волонтерка Ярина також поділилася, що є люди, які до останнього залишаються заради тварин». На жаль, вони ризикують своїм життям і гинуть. Як, наприклад, Тетяна з Часового Яру, через руки якої проходили тварини з Бахмута. Не мало собак та кішок рятують і передають військові.

Організацію підтримують донори, донатери та різні організації. Але цього не достатньо, тому дуже потрібна допомога, в першу чергу на робочі матеріали. Тому просимо підтримати волонтерів, які ризикують заради порятунку невинних чотирилапих.