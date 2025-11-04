Про успішні дії бійців повідомили в Першому окремому медичному батальйоні, передає 24 Канал.

Що відомо про історію тяжкопораненого бійця?

Евакуація тривала майже шість годин і стала сьомою спробою врятувати захисника після 33 днів з моменту його поранення.

За даними військових, шість попередніх спроб евакуації були невдалими, адже тоді було втрачено кілька наземних роботизованих комплексів (НРК), частина з яких належала суміжним підрозділам.

Під час фінальної місії НРК пройшов 64 кілометри, з них 37 – із пошкодженим колесом після підриву на протипіхотній міні. Попри це, техніка продовжила рух.

Згодом дрон-евакуаційник потрапив під атаку ворожого безпілотника, однак броньована капсула захистила пораненого від ушкоджень.

Дивіться кадри проведення рятувальної операції / Відео ПОМБ

Загалом операція тривала 5 годин 58 хвилин. Боєць успішно евакуйований і отримав необхідну медичну допомогу. Нині він перебуває на лікуванні, його життю нічого не загрожує.

