Про успішні дії бійців повідомили в Першому окремому медичному батальйоні, передає 24 Канал.
Читайте також Один з них молився: росіяни жорстоко вбили двох чоловіків на Харківщині, щоб звинуватити Україну
Що відомо про історію тяжкопораненого бійця?
Евакуація тривала майже шість годин і стала сьомою спробою врятувати захисника після 33 днів з моменту його поранення.
За даними військових, шість попередніх спроб евакуації були невдалими, адже тоді було втрачено кілька наземних роботизованих комплексів (НРК), частина з яких належала суміжним підрозділам.
Під час фінальної місії НРК пройшов 64 кілометри, з них 37 – із пошкодженим колесом після підриву на протипіхотній міні. Попри це, техніка продовжила рух.
Згодом дрон-евакуаційник потрапив під атаку ворожого безпілотника, однак броньована капсула захистила пораненого від ушкоджень.
Дивіться кадри проведення рятувальної операції / Відео ПОМБ
Загалом операція тривала 5 годин 58 хвилин. Боєць успішно евакуйований і отримав необхідну медичну допомогу. Нині він перебуває на лікуванні, його життю нічого не загрожує.
Інші випадки порятунку на фронті
У липні українські військові провели унікальну рятувальну операцію: пораненого захисника, який 5 днів тримав оборону в оточенні, вдалося евакуювати за допомогою дрона та електробайка.
Після кількох невдалих спроб техніку успішно доставили до бійця, однак під час відступу він підірвався на міні. Попри це, воїн вижив – його евакуювали піхотинці.
У вересні на Сіверському напрямку ще одного пораненого українського військового вдалося врятувати з оточення за допомогою електробайка.
Також на іншій ділянці фронту роботизована платформа ЗСУ здійснила евакуацію важкопораненого бійця, подолавши понад 14 кілометрів крізь зону активних бойових дій.