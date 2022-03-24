Евакуація українців із Запорізької області: Верещук розповіла, які 2 маршрути погодили
24 березня 2022 , 09:52Читать новость на русском
На 24 березня роботу узгоджено 7 гуманітарних коридорів, один з них – на Запоріжжі. В області будуть евакуйовувати людей з Мелітополя та Пологів.
Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.
До теми В Україні 24 березня працюватимуть 7 гуманітарних коридорів
У Запорізькій області затвердили два маршрути:
- Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міською радою). Автобуси для евакуації з 6 ранку вирушили з міста Токмак.
- Мелітополь – Запоріжжя (місце збору – пожежна частина №9). Автобуси будуть відправленні з міста Запоріжжя.
Звернення Ірини Верещук щодо гуманітарних коридорів 24 березня:
До слова, окупанти досі блокують вантажівки з гуманітарною допомогою біля Бердянська. Крім цього, противник цілий день утримував на блокпості у місті Василівка додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Їм довелося залишитися на ніч у місті Токмак.
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