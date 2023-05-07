Прикриватимуться людьми: в ОК "Південь" назвали справжню мету так званої "евакуації"

На тимчасово окупованих Росією територіях відбувається щось дивне. Ворог у паніці закликає населення "евакуюватися". Очевидно, що окупанти роблять це з власної вигоди.

Як сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, людей вивозять у ті райони тимчасово захоплених територій, де стоять російські військові підрозділи. Про це Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За її словами, ворог використовуватиме цивільне населення як "живий щит".

Ми бачимо імітацію турботи про місцеве населення кожного разу, коли в окупантів трошки підгорає. Ми бачили такі дії і на правому березі, коли вони розвивали активність щодо переміщення місцевого населення. Ми спостерігаємо це і на лівому березі Херсонщини зараз, коли бачимо, що вони, виявляючи псевдотурботу, намагаються евакуювати людей глибше,

– наголосила Гуменюк.

Вона констатувала, що українців загарбники відвозять туди, де сконцентровано російські підрозділи та техніку. Також Гуменюк зазначила, що українців з Енергодара Запорізької області окупанти вивозять до Бердянська, однак не тому, що вважають цей населений пункт безпечним, а тому, що прагнуть переконати всіх, що на Запоріжжі є "безпечніші місця".

Що відомо про термінову "евакуацію" з окупованих територій Запоріжжя

Раніше мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти терміново організовують "евакуацію" з:

Токмака,

Пологів,

Молочанська до Бердянська.

За його даними, йдеться про примусову депортацію щонайменше 70 тисяч людей, частину з яких становитимуть діти. Натомість призначений Москвою гауляйтер Запорізької області Євген Балицький видав, що "евакуюватимуть" українців аж з 18 прифронтових населених пунктів через начебто "активізацію обстрілів з боку ЗСУ".

Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Генічеську, що на Херсонщині, російські загарбники, ймовірно, планують зробити "жест доброї волі". Там загарбники розвісили оголошення з пам’яткою дій у випадку евакуації. Там радять людям закрити вікна та двері у будинку, зібрати "тривожну валізу" та прибути до пункту зборів.