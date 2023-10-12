"Проблема у всіх однакова": чому досі не розпочалась евакуація українців з Сектора Гази

Бойовики ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Багато наших земляків намагаються вибратися як з Ізраїля, так і з самого Сектора Гази. Посол України розповів, чому з останньої не почалася евакуація.

Пролив світло на ситуацію з евакуацією з Сектора Гази посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону. За його словами, все через єдиний пункт пропуску.

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Чому евакуація з Сектора Гази не почалася

Дивіться, на жаль, евакуація не почалася оскільки єдиний пункт пропуску на Єгипет – Рафах – залишається закритим. І впливу ми на це не маємо, як і не мають інші посольства. Тобто мова про те, що жодне із посольств європейських країн, Сполучені Штати не евакуювали жодного свого громадянина,

– зазначив він.

Він додав, що спілкувався перед ефіром з виконувачем обов'язків посла США. Він розповів, що не евакуйовані не лише громадяни, а й співробітники посольства, які працювали у Газі.

За словами посла, "проблема для всіх однакова". Він додав, що для евакуації все готове. Також на зв'язку співробітники посольства в Єгипті, котрі у будь-який час готові зустріти українців, котрі виберуться з Сектора Гази.

Водночас він зазначив, що проблема полягає в тому, що відбувається фактично пінг-понг між ХАМАС і Єгиптом. Останній каже, що ХАМАС не випускає з боку Сектора Гази, а бойовики кажуть, що це єгиптяни не впускають нікого. Наразі невідомо, хто каже правду.

Посол наголосив на гостроті питання евакуації. Адже коли проводитимуть наземну операцію, то можуть постраждати багато людей, зокрема українців. Власне, на жаль, це вже відбувається. Адже внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль кілька громадян нашої країни загинули.

Україна організувала евакуаційний рейс з Ізраїлю

Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, "довоєнній", умовно кажучи, на Румунію на суботу,

– наголосив Корнійчук.

За його словами, наша держава плануватиме також другий евакуаційний рейс. Вочевидь, на неділю. Корнійчук додав, що близько тисячі українців охочі виїхати з Ізраїлю.