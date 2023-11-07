Українців можуть евакуювати з Сектору Гази: посол сказав, коли це може статися
Джерело:Укрінформ
У Секторі Гази ще лишається понад 300 українців, які чекають на евакуацію на батьківщину. Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук наголосив, що частина громадян уже зможе вийти з палестинського ексклава.
Посол також наголосив, що евакуацію може вже відбутися 7 листопада. Він очікує, що все пройде нормально і люди зможуть безпечно вийти з Гази.
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Українців з Сектору Гази вже евакуюють
У посольстві Єгипту підтвердили журналістам Суспільного, що з Сектору Гази уже випустили першу групу людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.
Крім того, за словами місцевого жителя, який є громадянином України й координує евакуацію українців, станом на 17 годину 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.
До цього посол України в Єгипті Микола Нагорний зазначав, що евакуація українців з Гази розпочалася 7 листопада і триватиме кілька днів. Водночас він наголосив, що представники посольства наразі не можуть розголошувати деталей усіх процесів.
Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації,
– підкреслив посол.
Крім того, дипломат відзначив, що робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої та скоординованої евакуації громадян України з Гази.
Скількох українців евакуюють з Сектору Гази
Корнійчук зазначив, що перша група наших громадян уже отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Зокрема, мовиться про 101 особу.
Водночас посол наголосив, що ще 367 українців очікують на евакуацію з Гази. Це ті люди, що погоджені на евакуацію через Ізраїль.
Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови,
– розповів посол.
Він також зазначив, що співробітники посольства України вже очікують наших громадян на кордоні з Єгиптом та Газою. За словами Корнійчука, все скоординовано і поки проходить нормально.
Наостанок посол висловив надію, що вже у четвер, 9 листопада, наше посольство зможе вивести всіх громадян України з Сектору Гази. Варто зазначити, що евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом розпочалася ще 1 листопада. Тоді ж Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців із палестинського ексклава.
Що відомо про евакуацію українців з Гази й Ізраїлю
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що українці, які перебували у Секторі Гази, не могли покинути територію і повернутися на батьківщину. Тоді посол повідомляв про 357 українців, які мали бажання виїхати з ексклава Палестини.
- Він також повідомив, що посольство надає всі необхідні списки Ізраїлю, Єгипту та США щодо евакуації наших громадян. Однак він застерігав, що, за даними єгипетської сторони, ХАМАС не зацікавлений в евакуації й люди залишаються під обстрілами.
- Крім того, Корнійчук зазначив, що Україні вдалося евакуювати ще 540 українців з Ізраїлю. Всього з часу повномасштабного нападу ХАМАС виїхало близько 4 тисяч наших громадян.