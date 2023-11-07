Українців можуть евакуювати з Сектору Гази: посол сказав, коли це може статися

У Секторі Гази ще лишається понад 300 українців, які чекають на евакуацію на батьківщину. Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук наголосив, що частина громадян уже зможе вийти з палестинського ексклава.

Посол також наголосив, що евакуацію може вже відбутися 7 листопада. Він очікує, що все пройде нормально і люди зможуть безпечно вийти з Гази.

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Українців з Сектору Гази вже евакуюють

У посольстві Єгипту підтвердили журналістам Суспільного, що з Сектору Гази уже випустили першу групу людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.

Крім того, за словами місцевого жителя, який є громадянином України й координує евакуацію українців, станом на 17 годину 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.

До цього посол України в Єгипті Микола Нагорний зазначав, що евакуація українців з Гази розпочалася 7 листопада і триватиме кілька днів. Водночас він наголосив, що представники посольства наразі не можуть розголошувати деталей усіх процесів.

Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації,

– підкреслив посол.

Крім того, дипломат відзначив, що робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої та скоординованої евакуації громадян України з Гази.

Скількох українців евакуюють з Сектору Гази

Корнійчук зазначив, що перша група наших громадян уже отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Зокрема, мовиться про 101 особу.

Водночас посол наголосив, що ще 367 українців очікують на евакуацію з Гази. Це ті люди, що погоджені на евакуацію через Ізраїль.

Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови,

– розповів посол.

Він також зазначив, що співробітники посольства України вже очікують наших громадян на кордоні з Єгиптом та Газою. За словами Корнійчука, все скоординовано і поки проходить нормально.

Наостанок посол висловив надію, що вже у четвер, 9 листопада, наше посольство зможе вивести всіх громадян України з Сектору Гази. Варто зазначити, що евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом розпочалася ще 1 листопада. Тоді ж Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців із палестинського ексклава.

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