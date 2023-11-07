Із Сектора Гази випустили першу групу українців: посол розповів, як триває евакуація
Джерело:"Радіо Свобода"
Посол України в Єгипті Микола Нагорний розповів про початок евакуації українців із Сектора Гази. Зокрема, цей процес може тривати до декількох днів.
Дипломат наголосив, що евакуація українців з палестинського ексклава триватиме, поки вона не пройде успішно. Водночас посольство намагається уникнути труднощів у цьому процесі.
До теми Україна розпочала підготовку до евакуації своїх громадян з Гази
Українців з Сектора Гази вже евакуюють
У посольстві Єгипту підтвердили журналістам Суспільного, що з Сектора Гази уже випустили першу групу людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.
Крім того, за словами місцевого жителя, який є громадянином України й координує евакуацію українців, станом на 17 годину 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.
До цього посол України в Єгипті Микола Нагорний зазначав, що евакуація українців з Гази розпочалася 7 листопада і триватиме кілька днів. Водночас він наголосив, що представники посольства наразі не можуть розголошувати деталей усіх процесів.
Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації,
– підкреслив посол.
Крім того, дипломат відзначив, що робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої та скоординованої евакуації громадян України з Гази.
Раніше Нагорний казав, що, станом на 1 листопада, в списках на евакуацію у посольства є 358 людей. Він також зазначав, що всі алгоритми щодо здійснення евакуації вже відпрацьовані.
Громадян України повернуть на батьківщину
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що перша група наших громадян уже отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Зокрема, мовиться про 101 особу.
- Попри це посол наголосив, що ще 367 українців очікують на евакуацію з Гази. Це ті люди, що погоджені на евакуацію через Ізраїль.
- Корнійчук також висловив надію, що вже у четвер, 9 листопада, наше посольство зможе вивести всіх громадян України з Сектора Гази. За його словами, все скоординовано і поки проходить нормально.