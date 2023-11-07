Із Сектора Гази випустили першу групу українців: посол розповів, як триває евакуація

Посол України в Єгипті Микола Нагорний розповів про початок евакуації українців із Сектора Гази. Зокрема, цей процес може тривати до декількох днів.

Дипломат наголосив, що евакуація українців з палестинського ексклава триватиме, поки вона не пройде успішно. Водночас посольство намагається уникнути труднощів у цьому процесі.

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Українців з Сектора Гази вже евакуюють

У посольстві Єгипту підтвердили журналістам Суспільного, що з Сектора Гази уже випустили першу групу людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства.

Крім того, за словами місцевого жителя, який є громадянином України й координує евакуацію українців, станом на 17 годину 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей.

До цього посол України в Єгипті Микола Нагорний зазначав, що евакуація українців з Гази розпочалася 7 листопада і триватиме кілька днів. Водночас він наголосив, що представники посольства наразі не можуть розголошувати деталей усіх процесів.

Ситуація дуже нестабільна, існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації,

– підкреслив посол.

Крім того, дипломат відзначив, що робиться все можливе для здійснення безпечної, організованої та скоординованої евакуації громадян України з Гази.

Раніше Нагорний казав, що, станом на 1 листопада, в списках на евакуацію у посольства є 358 людей. Він також зазначав, що всі алгоритми щодо здійснення евакуації вже відпрацьовані.

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