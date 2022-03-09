Евакуація з Ворзеля: із Київського міського будинку дитини вивезли всіх дітей і вихователів
Джерело:КМДА
Із Ворзеля 9 березня вдалось евакуювати мирних жителів. Із Київського міського будинку дитини вивезли всіх дітей і вихователів, їх розмістили в одній зі столичних лікарень.
Завтра, 10 березня, дітей відправлять до на Захід України. Київ допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містечкам, які розташовані біля Києва.
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Мовиться про Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча.
Евакуація з Пущі-Водиці
За 2 дні з Пущі-Водиці евакуювали 520 осіб через наближення активних бойових дій.
Їх розмістили у дитячих садочках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися у родичів в інших районах столиці.
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