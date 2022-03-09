Евакуація з Ворзеля: із Київського міського будинку дитини вивезли всіх дітей і вихователів

Із Ворзеля 9 березня вдалось евакуювати мирних жителів. Із Київського міського будинку дитини вивезли всіх дітей і вихователів, їх розмістили в одній зі столичних лікарень.

Завтра, 10 березня, дітей відправлять до на Захід України. Київ допомагає з евакуацією та гуманітарною допомогою містечкам, які розташовані біля Києва.

Важливо На виїзді з Нової Одеси до Миколаєва окупанти відкривають вогонь по цивільних: вже є поранені

Мовиться про Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча.

Евакуація з Пущі-Водиці

За 2 дні з Пущі-Водиці евакуювали 520 осіб через наближення активних бойових дій.

Їх розмістили у дитячих садочках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися у родичів в інших районах столиці.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Може зацікавити – Окупанти вдарили ракетами по гуртожитку у Житомирі: