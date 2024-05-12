У Вовчанську жителька евакуювалася під вірш Шевченка: патрульний показав щемливі кадри

У місті Вовчанськ Харківської області відбувається евакуація місцевих жителів. Люди виїжджають з міста, читаючи вірші Тараса Шевченка.

Водночас у Вовчанську і досі лишаються люди. Напередодні у Харківській ОВА закликали евакуюватися громадян через посилення тиску з боку окупантів.

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У Вовчанську жительки читали вірш Шевченка під час евакуації

Одна з жительок Вовчанська, літня жіночка, під час евакуації через посилення обстрілів зі сторони Росії декламує уривок вірша "Заповіт" Тараса Шевченка. Відео з евакуації виклав у мережу головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський.

На кадрах можна побачити, як жіночка напам'ять декламує "Заповіт", пригадуючи кожний рядок з цього вірша Великого Кобзаря. Окрім того, в автівці також перебували ще один патрульний та 2 літні жіночки.

Жителька Вовчанська під час евакуації читала "Заповіт" Кобзаря / Відео з фейсбуку Олексія Харківського

Закінчили свою декламацію патрульний і літня жіночка, вигукнувши національне гасло "Слава Україні", а також відповідь "Героям Слава".

Скільки людей лишається у Вовчанську

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в етері телемарафону зазначив, що кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії в області – збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію.

Тому евакуація цивільного населення – не припиняється. За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються, – заявив очільник Харківщини.

Він також висловив вдячність владі на місцях, волонтерам обласного Координаційного гуманітарного центру, поліції, ДСНС за героїчну спільну роботу. За даними Синєгубова, за дві доби вдалося убезпечити більше ніж 4 000 людей.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський зазначив, що на півночі Харківської області тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Президент зазначив, що є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Водночас глава держави зауважив, що на околицях Вовчанська ситуація надзвичайно складна.