Поліції невідома доля 28 людей, які відмовилися від евакуації на Запоріжжі

У кількох населених пунктах Запорізької області залишається невідома доля 28 людей. Вони свого часу відмовилися від евакуації, яку неодноразово пропонувала поліція.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП Запорізької області Олександр Кривенко. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Чи відомо щось про тих, хто не евакуювався з регіону?

Як повідомив Кривенко, у Запорізькій області з початку евакуації невідома доля 28 жителів Степногірська, Малої Токмачки та Успенівки.

Свого часу вони відмовились від евакуації, хоча поліція неодноразово пропонувала їм. Ми працювали до останнього,

– сказав Кривенко.

Він додав, що у Гуляйполі залишається понад 100 осіб. Крім того, вже у 2026 році поліція евакуювала 15 людей із шести прифронтових громад.

Щоб підвищити безпеку та можливості, як зазначили в поліції, запроваджують антидронові групи.

Це групи поліцейських, які будуть виїжджати на складні напрямки, де ускладнена логістика через так звані дрони-ждуни, та будуть знищувати їх,

– уточнив Кривенко.

За даними правоохоронців, поліцейські пройшли спеціальне навчання та закликають мешканців до евакуації.

Водночас заступник директора департаменту цивільного захисту Запорізької ОВА Андрій Булавінов нагадав, що з 2023 року обов'язкова евакуація проводилася сім разів із 27 населених пунктів семи громад. Тоді евакуювали 349 дітей. За його словами, на кінець 2025 року евакуація родин з дітьми була завершена.

Наразі триває обов'язкова евакуація з 33 населених пунктів у п'яти громадах трьох районів.

Залишилось евакуювати 299 осіб... Ідеться про селище Малокатеринівка, 18 населених пунктів Гуляйпільської громади, Воздвижівської, Малотокмачанської та Степногірської громад,

– зазначив Булавінов.

Де ще триває евакуація?