Зі Слов'янська організовують евакуацію на Захід України: важлива інформація
Джерело:фейсбук Вадима Ляха
На Донеччині організовують евакуацію мирних жителів. Людей вивозитимуть зі Слов'янська.
Один евакуаційний рейс зі Слов'янська вже відбувся. Жителів вивезли на Рівненщину. Про це повідомляє керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях 6 липня.
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Коли відбудеться евакуація зі Слов'янська
- 7 липня заплановано автобус до залізничної станції Покровська. Люди зможуть виїхати евакуаційним потягом Покровськ – Львів.
- 8 липня знову відбудеться евакуація до Рівненської області.
Щоб записатися на евакуацію, слід зателефонувати на номери гарячої лінії.
Номери телефонів гарячої лінії для запису на евакуацію / Фото Вадима Ляха
Голова Слов'янської ВЦА закликав людей збиратися і виїжджати з міста. Ризикувати життям своїм та рідних зараз недоречно.
До потяга Покровськ – Львів приєднали додаткові вагони
У зв'язку зі зростанням потоку пасажирів з Донбасу Укрзалізниця додає вагони до евакуаційного поїзда з Покровська,
– пише голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Поїзд відправляється з Покровська о 16:30. Люди, які виїжджають із гарячих точок, за проїзд не оплачують. Загалом евакуаційний потяг Покровськ – Дніпро – Львів курсує щодня.
Обстріл Слов'янська 6 липня
У місті зараз залишатися справді небезпечно. Адже ворог постійно обстрілює його. 5 липня через ворожу атаку загинула 1 людина та ще 7 осіб постраждали.
Також сталися пожежі. Горів центральний ринок. Загалом "прильоти" зафіксували по центру Слов'янська, Варшаві, Північному, Славкурору. Вадим Лях опублікував фото наслідків.