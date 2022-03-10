Евакуаційна колона з Бучі прибула в Білогородку: люди приїхали з домашніми улюбленцями

Жителям Бучі вдалося евакуюватися в Білогородку. З епіцентру ворожих обстрілів виїхали як місцеві жителі, так і їхні домашні улюбленці.

Жителям міста Бучі, що під Києвом, вдалося виїхати з міста. Людей евакуювали, зокрема, у село Білогородка.

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Евакуаційна колона з Бучі прибула в Білогородку

У Білогородку з Бучі 10 березня прибула евакуаційна колона. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко оприлюднив у мережі фото людей, яким вдалося вирватися з-під обстрілів загарбників.

Багато хто з евакуйованих мав зі собою домашніх улюбленців – собак, котів.



З Бучі в Білогородку прибула колона з евакуйованими / Фото Кирила Тимошенка​



Люди взяли зі собою домашніх улюбленців / Фото Кирила Тимошенка​



З Бучі виїхали собаки та коти / Фото Кирила Тимошенка



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