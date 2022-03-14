Евакуаційні автобуси з людьми вже вирушили з Рубіжного
14 березня 2022 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Через посилену агресію Росії відбувається евакуація людей з різних регіонів України. З Рубіжного вже вирушили автобуси.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він опублікував відео у соцмережах.
Який маршрут евакуації
Тимошенко повідомив, що працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут – Слов'янськ.
Автобуси з людьми вирушили з Рубіжного,
– написав Тимошенко.
Евакуаційні автобуси вирушили з Рубіжного: дивіться відео
Евакуація з гарячих точок України 14 березня
Частина евакуаційних автобусів вирушила у Дмитрівку, що біля Києва. Майже 400 людей вирушили в евакуаційній колоні з Сєвєродонецька.
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