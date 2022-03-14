Евакуаційні автобуси з людьми вже вирушили з Рубіжного

Через посилену агресію Росії відбувається евакуація людей з різних регіонів України. З Рубіжного вже вирушили автобуси.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він опублікував відео у соцмережах.

Зверніть увагу Майже 400 людей вирушили в евакуаційній колоні з Сєвєродонецька

Який маршрут евакуації

Тимошенко повідомив, що працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут – Слов'янськ.

Автобуси з людьми вирушили з Рубіжного,

– написав Тимошенко.

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Евакуація з гарячих точок України 14 березня

Частина евакуаційних автобусів вирушила у Дмитрівку, що біля Києва. Майже 400 людей вирушили в евакуаційній колоні з Сєвєродонецька.

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