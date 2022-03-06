Росія не припиняє цинічну та криваву війну проти України. Ворог обстрілює цивільне населення, через що українці вимушені покидати рідні домівки.

Багато автошляхів зруйновані, також закритий авіапростір. Чи не єдина можливість втекти від війни – поїхати поїздом. В Укрзалізниці повідомили про евакуаційні потяги на 7 березня

Варте уваги Важливо для волонтерів: Укрзалізниця запустила сервіс логістики гуманітарки "Залізна допомога"

Донецький напрямок

01:00 Краматорськ – Ужгород (18 вагонів)

17:00 Краматорськ – Ужгород (13 вагонів)

Одеський напрямок

22:30 №938/937 Одеса – Ужгород (19 вагонів)

Запоріжжя

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

Дніпро

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

Кривий Ріг

2 рейси (12 та 15 вагонів)

Харків

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14:00

3 евакуаційні поїзди (по 18 вагонів кожен)

А також електричками:

організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Міжнародні евакуаційні рейси

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм о 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40.

. Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.