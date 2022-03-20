Евакуаційні поїзди від Укрзалізниці на 20 березня: розклад

В Укрзалізниці оприлюднили детальний розклад евакуаційних поїздів на 20 березня. Відправлятимуться з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Краматорська.

В Укрзалізниці додали, що актуальний графік поїздів оновлюється близько опівночі на спеціальному сайті uz-vezemo.com.

Важливо В УЗ поділились актуальною картою залізничного сполучення та функціонування вокзалів

Розклад евакуаційних поїздів на 20 березня

Київ (Дарницький вокзал)

8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №267/266 Краматорськ – Львів;

16:00 – №269/268 Краматорськ – Львів.

Також додаткові рейси відправлятимуться з Одеси до Ужгорода (22:32), з Києва до Хелма (19:13).

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