Евакуаційні рейси на 28 квітня: графік руху додаткових потягів Укрзалізниці

Укрзалізниця продовжує допомагати державі в евакуації мирного населення з гарячих точок. Щодня перевізник публікує графік рейсів.

Так, опівночі проти 28 квітня на сайті з'явилися сім додаткових рейсів. Втім, нагадали, що час відправлення рейсів може змінюватись.

Зауважте Укрзалізниця призначає новий поїзд в сполученні Київ – Хелм

Евакуаційні поїзди на 28 квітня

219/220 Запоріжжя-1 – Львів – 11:30

– 11:30 220/219 Львів – Запоріжжя-1 – 14:30

– 14:30 234/233 Покровськ – Чоп – 16:30

– 16:30 234/233 Чоп – Дніпро – 23:30

– 23:30 229/230 Ужгород – Харків-Пас – 4:00

– 4:00 229/230 Харків-Пас – Ужгород – 11:30

– 11:30 238/237 Одеса-Головна – Ужгород – 22:32

Зверніть увагу – жахливі деталі евакуації з гарячих точок: дивіться відео